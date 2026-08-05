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Kawasaki Versys 650 2027, nuove colorazioni per la Tourer giapponese

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4 ore fa - Kawasaki Versys 650, arriva il Model Year 2027: ecco le novità

Nuovo Model Year per la Kawasaki Versys 650: la Tourer di media cilindrata si presenta nel 2027 con due nuove combinazioni cromatiche
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Kawasaki Versys 650 si aggiorna con l'introduzione del Model Year 2027. Non ci sono particolari novità tecniche dato che la casa giapponese ha affinato la sua Tourer di media cilindrata semplicemente offrendo nuove colorazioni.

Kawasaki Versys 650: sempre la più versatile

Riprendendo il design della sorella maggiore Versys 1100, la Kawasaki Versys 650 è dotata di illuminazione full LED, strumentazione TFT a colori da 4,3 pollici con connettività per smartphone tramite l'app Rideology e di un parabrezza facilmente regolabile su quattro posizioni.

Kawasaki Versys 650 2027

La Tourer giapponese adotta un telaio a traliccio. Per quanto riguarda la ciclistica, la combinazione tra forcella a lunga escursione con molle rigide e sospensione posteriore orizzontale asimmetrica permette di ottenere un giusto compromesso tra i vantaggi di una moto dall'impostazione adventure con quelli di una sportiva.

L'impianto frenante può invece contare su di un doppio disco anteriore a margherita da 272 mm con pinze a due pistoncini e un disco posteriore con pinza a pistoncino singolo.

Motore

Kawasaki Versys 650 2027 adotta sempre un motore bilindrico di 649 cc in grado di erogare 67 CV e 61 Nm di coppia. La moto è inoltre equipaggiata con il sistema di controllo della trazione Kawasaki Traction Control.

Volendo è disponibile anche una variante depotenziata per poter essere guidata con patente A2. La Versys 650 si può avere anche in diversi allestimenti speciali, tra cui le versioni Tourer e Tourer Plus.

Nuovi colori

Kawasaki Versys 650 2027 si può scegliere nelle colorazioni CANDY LIME GREEN TYPE 3 / METALLIC SPARK BLACK e METALLIC CARBON GRAY / METALLIC SPARK BLACK.

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Listino Kawasaki Versys 650
AllestimentoCV / KwPrezzo
Versys 650 69 / 508.190 €
Versys 650 Tourer Plus 69 / 509.740 €
Versys 650 Grand Tourer 69 / 5010.740 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Kawasaki Versys 650 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Kawasaki Versys 650
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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