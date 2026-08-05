Kawasaki Versys 650 2027, nuove colorazioni per la Tourer giapponese

Kawasaki Versys 650 si aggiorna con l'introduzione del Model Year 2027. Non ci sono particolari novità tecniche dato che la casa giapponese ha affinato la sua Tourer di media cilindrata semplicemente offrendo nuove colorazioni.
Kawasaki Versys 650: sempre la più versatile
Riprendendo il design della sorella maggiore Versys 1100, la Kawasaki Versys 650 è dotata di illuminazione full LED, strumentazione TFT a colori da 4,3 pollici con connettività per smartphone tramite l'app Rideology e di un parabrezza facilmente regolabile su quattro posizioni.
La Tourer giapponese adotta un telaio a traliccio. Per quanto riguarda la ciclistica, la combinazione tra forcella a lunga escursione con molle rigide e sospensione posteriore orizzontale asimmetrica permette di ottenere un giusto compromesso tra i vantaggi di una moto dall'impostazione adventure con quelli di una sportiva.
L'impianto frenante può invece contare su di un doppio disco anteriore a margherita da 272 mm con pinze a due pistoncini e un disco posteriore con pinza a pistoncino singolo.
Motore
Kawasaki Versys 650 2027 adotta sempre un motore bilindrico di 649 cc in grado di erogare 67 CV e 61 Nm di coppia. La moto è inoltre equipaggiata con il sistema di controllo della trazione Kawasaki Traction Control.
Volendo è disponibile anche una variante depotenziata per poter essere guidata con patente A2. La Versys 650 si può avere anche in diversi allestimenti speciali, tra cui le versioni Tourer e Tourer Plus.
Nuovi colori
Kawasaki Versys 650 2027 si può scegliere nelle colorazioni CANDY LIME GREEN TYPE 3 / METALLIC SPARK BLACK e METALLIC CARBON GRAY / METALLIC SPARK BLACK.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Versys 650
|69 / 50
|8.190 €
|Versys 650 Tourer Plus
|69 / 50
|9.740 €
|Versys 650 Grand Tourer
|69 / 50
|10.740 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Kawasaki Versys 650 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Kawasaki Versys 650
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