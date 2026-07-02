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Kawasaki, ecco le offerte del mese: tutti gli sconti e i bonus validi fino a luglio

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7 fa - Kawasaki, promozioni di luglio 2026

La casa giapponese propone sconti importanti, bonus permuta, kit accessori gratuiti e finanziamenti TAN 0% su numerosi modelli della gamma

Per il mese di luglio 2026Kawasaki offre una serie di promozioni sulla sua gamma di moto. Ci sono modelli proposti con un prezzo promozionale o con un pacchetto di accessori inclusi nel prezzo. Ci sono poi specifiche iniziative Kawasaki Finance attive sempre fino alla fine del mese di luglio. Entriamo più nei dettagli e scopriamo cosa offre la casa giapponese per il mercato italiano.

Kawasaki, gamma stradale: promozioni

Gamma KLE

  • KLE500 & KLE500 SE MY26: 600 € di vantaggi
  • KLE500 SE Prezzo promo a partire da € 6.390
  • KLE500 Prezzo in promo a partire da € 5.740

Gamma Eliminator

  • Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY25: 900 € di vantaggi
  • Eliminator 500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.590
  • Eliminator 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 5.990
  • Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY26: 800 € di vantaggi
  • Eliminator 500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.690
  • Eliminator 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 6.090

Gamma Ninja 500

  • Ninja 500 & Ninja 500 SE: 600 € di vantaggi
  • Ninja 500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.890
  • Ninja 500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.990
  • Ninja 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 6.390
  • Ninja 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 6.490

Gamma Ninja ZX-4RR

  • Ninja ZX-4R & Ninja ZX-4RR MY25: 600 € di vantaggi
  • Ninja ZX-4R Prezzo promo a partire da € 8.390
  • Ninja ZX-4RR Prezzo promo a partire da € 9.090

Gamma Versys

  • Versys 1100 S & Versys 1100 SE: Kit tourer del valore di € 900 in omaggio
  • Versys 650 MY25: 1.250 € di vantaggi + primo tagliando incluso
  • Prezzo promo a partire da € 6.940
  • Versys 650 MY26: 1.200 € di vantaggi con primo tagliando incluso
  • Prezzo promo a partire da € 7.140

Gamma Z900

  • Z900 - tutti gli allestimenti MY25: Trade In 1.000 €
  • Prezzo promo a partire da € 8.990

Gamma Z650 S

  • Z650 S: Trade In 500 €
  • Prezzo promo a partire da € 6.990

Gamma Z500

  • Z500 & Z500 SE: 500 € di vantaggi
  • Z500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.490
  • Z500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.590
  • Z500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 5.840
  • Z500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 5.940

Gamma Z650

  • Z650: Trade In 900 €
  • Prezzo promo a partire da € 6.390

Gamma Z900RS

  • Z900RS: Trade In 900 €
  • Prezzo promo MY26 a partire da € 12.090

Gamma Z650RS

  • Z650RS: Trade In 800 €
  • Z650RS MY25 Prezzo promo a partire da € 7.190
  • Z650RS MY26 Prezzo promo a partire da € 7.290

Gamma W800

  • W800: 1.530 € di vantaggi
  • Prezzo promo a partire da € 9.160

Gamma Ninja 1100SX

  • Nnja 1100SX MY25: Trade in 1000 € + Kit Tourer del valore di € 1.550 in omaggio
  • Prezzo in promo a partire da € 14.190
  • Ninja 1100SX SE MY25: Trade in 1000 € + Kit Tourer del valore di € 1.300 in omaggio
  • Prezzo in promo a partire da € 15.940
  • Ninja 1100SX MY26: Kit Tourer del valore di € 1.550 in omaggio
  • Ninja 1100SX SE MY26: Kit Tourer del valore di € 1.300 in omaggio

Gamma Hybrid

  • Z 7 Hybrid / Ninja 7 Hybrid: 3.800 € di vantaggi
  • Prezzo promo a partire da € 6.495
  • Ninja 7 Hybrid - ''Km 0'': 4.500 € di vantaggi
  • Prezzo promo a partire da € 5.495

Kawasaki Ninja ZX-4RR 2026 in Lime Green

Kawasaki, gamma off-road: promozioni

  • KX250 MY25: 1.620 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 8.270
  • KX250 X MY25: 1.740 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 8.250
  • KX450 MY25: 1.860 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 8.930
  • KX450 X MY25: 1.930 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 8.960
  • KX250 MY26: 1.620 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 8.420
  • KX450 MY26: 1.850 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 9.090
  • KX450 X MY26: 1.630 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 9.410

Kawasaki, offerte finanziarie

  • NUOVO MY25 (tutta la gamma)
  • TAN 0,0%; | Durata 12-30 mesi | Importo finanziabile: 1.500 € - 7.000 €
  • NUOVO (tutta la gamma)
  • TAN 0,0% | Durata 12-24 mesi | Importo finanziabile: 1.500 € - 6.000 €
  • CASH PLAN – Promozione FAST TRACK
  • Su Z900, Z500, Versys 650, KLE 500, Z1100 (tutte le versioni e tutti i MY): “Guida subito: oggi anticipi la metà, al resto ci pensi tra un anno”
  • TAN 0,0% | Durata 11 mesi + VFG | Importo finanziabile: 200 € - 10.000 €
  • KLE500 o TAN 1,99% | Durata 12-36 mesi | Importo finanziabile: 1.500 € - 8.000 €
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Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/07/2026
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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