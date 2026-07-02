Kawasaki, ecco le offerte del mese: tutti gli sconti e i bonus validi fino a luglio

La casa giapponese propone sconti importanti, bonus permuta, kit accessori gratuiti e finanziamenti TAN 0% su numerosi modelli della gamma
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Per il mese di luglio 2026, Kawasaki offre una serie di promozioni sulla sua gamma di moto. Ci sono modelli proposti con un prezzo promozionale o con un pacchetto di accessori inclusi nel prezzo. Ci sono poi specifiche iniziative Kawasaki Finance attive sempre fino alla fine del mese di luglio. Entriamo più nei dettagli e scopriamo cosa offre la casa giapponese per il mercato italiano.
Kawasaki, gamma stradale: promozioni
Gamma KLE
- KLE500 & KLE500 SE MY26: 600 € di vantaggi
- KLE500 SE Prezzo promo a partire da € 6.390
- KLE500 Prezzo in promo a partire da € 5.740
Gamma Eliminator
- Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY25: 900 € di vantaggi
- Eliminator 500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.590
- Eliminator 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 5.990
- Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY26: 800 € di vantaggi
- Eliminator 500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.690
- Eliminator 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 6.090
Gamma Ninja 500
- Ninja 500 & Ninja 500 SE: 600 € di vantaggi
- Ninja 500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.890
- Ninja 500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.990
- Ninja 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 6.390
- Ninja 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 6.490
Gamma Ninja ZX-4RR
- Ninja ZX-4R & Ninja ZX-4RR MY25: 600 € di vantaggi
- Ninja ZX-4R Prezzo promo a partire da € 8.390
- Ninja ZX-4RR Prezzo promo a partire da € 9.090
Gamma Versys
- Versys 1100 S & Versys 1100 SE: Kit tourer del valore di € 900 in omaggio
- Versys 650 MY25: 1.250 € di vantaggi + primo tagliando incluso
- Prezzo promo a partire da € 6.940
- Versys 650 MY26: 1.200 € di vantaggi con primo tagliando incluso
- Prezzo promo a partire da € 7.140
Gamma Z900
- Z900 - tutti gli allestimenti MY25: Trade In 1.000 €
- Prezzo promo a partire da € 8.990
Gamma Z650 S
- Z650 S: Trade In 500 €
- Prezzo promo a partire da € 6.990
Gamma Z500
- Z500 & Z500 SE: 500 € di vantaggi
- Z500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.490
- Z500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.590
- Z500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 5.840
- Z500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 5.940
Gamma Z650
- Z650: Trade In 900 €
- Prezzo promo a partire da € 6.390
Gamma Z900RS
- Z900RS: Trade In 900 €
- Prezzo promo MY26 a partire da € 12.090
Gamma Z650RS
- Z650RS: Trade In 800 €
- Z650RS MY25 Prezzo promo a partire da € 7.190
- Z650RS MY26 Prezzo promo a partire da € 7.290
Gamma W800
- W800: 1.530 € di vantaggi
- Prezzo promo a partire da € 9.160
Gamma Ninja 1100SX
- Nnja 1100SX MY25: Trade in 1000 € + Kit Tourer del valore di € 1.550 in omaggio
- Prezzo in promo a partire da € 14.190
- Ninja 1100SX SE MY25: Trade in 1000 € + Kit Tourer del valore di € 1.300 in omaggio
- Prezzo in promo a partire da € 15.940
- Ninja 1100SX MY26: Kit Tourer del valore di € 1.550 in omaggio
- Ninja 1100SX SE MY26: Kit Tourer del valore di € 1.300 in omaggio
Gamma Hybrid
- Z 7 Hybrid / Ninja 7 Hybrid: 3.800 € di vantaggi
- Prezzo promo a partire da € 6.495
- Ninja 7 Hybrid - ''Km 0'': 4.500 € di vantaggi
- Prezzo promo a partire da € 5.495
Kawasaki Ninja ZX-4RR 2026 in Lime Green
Kawasaki, gamma off-road: promozioni
- KX250 MY25: 1.620 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 8.270
- KX250 X MY25: 1.740 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 8.250
- KX450 MY25: 1.860 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 8.930
- KX450 X MY25: 1.930 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 8.960
- KX250 MY26: 1.620 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 8.420
- KX450 MY26: 1.850 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 9.090
- KX450 X MY26: 1.630 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 9.410
Kawasaki, offerte finanziarie
- NUOVO MY25 (tutta la gamma)
- TAN 0,0%; | Durata 12-30 mesi | Importo finanziabile: 1.500 € - 7.000 €
- NUOVO (tutta la gamma)
- TAN 0,0% | Durata 12-24 mesi | Importo finanziabile: 1.500 € - 6.000 €
- CASH PLAN – Promozione FAST TRACK
- Su Z900, Z500, Versys 650, KLE 500, Z1100 (tutte le versioni e tutti i MY): “Guida subito: oggi anticipi la metà, al resto ci pensi tra un anno”
- TAN 0,0% | Durata 11 mesi + VFG | Importo finanziabile: 200 € - 10.000 €
- KLE500 o TAN 1,99% | Durata 12-36 mesi | Importo finanziabile: 1.500 € - 8.000 €
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Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/07/2026
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).