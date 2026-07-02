Kawasaki, ecco le offerte del mese: tutti gli sconti e i bonus validi fino a luglio

La casa giapponese propone sconti importanti, bonus permuta, kit accessori gratuiti e finanziamenti TAN 0% su numerosi modelli della gamma

Per il mese di luglio 2026, Kawasaki offre una serie di promozioni sulla sua gamma di moto. Ci sono modelli proposti con un prezzo promozionale o con un pacchetto di accessori inclusi nel prezzo. Ci sono poi specifiche iniziative Kawasaki Finance attive sempre fino alla fine del mese di luglio. Entriamo più nei dettagli e scopriamo cosa offre la casa giapponese per il mercato italiano.

Kawasaki, gamma stradale: promozioni

Gamma KLE

KLE500 & KLE500 SE MY26: 600 € di vantaggi

KLE500 SE Prezzo promo a partire da € 6.390

KLE500 Prezzo in promo a partire da € 5.740

Gamma Eliminator

Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY25: 900 € di vantaggi

Eliminator 500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.590

Eliminator 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 5.990

Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY26: 800 € di vantaggi

Eliminator 500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.690

Eliminator 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 6.090

Gamma Ninja 500

Ninja 500 & Ninja 500 SE: 600 € di vantaggi

Ninja 500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.890

Ninja 500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.990

Ninja 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 6.390

Ninja 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 6.490

Gamma Ninja ZX-4RR

Ninja ZX-4R & Ninja ZX-4RR MY25: 600 € di vantaggi

Ninja ZX-4R Prezzo promo a partire da € 8.390

Ninja ZX-4RR Prezzo promo a partire da € 9.090

Gamma Versys

Versys 1100 S & Versys 1100 SE: Kit tourer del valore di € 900 in omaggio

Versys 650 MY25: 1.250 € di vantaggi + primo tagliando incluso

Prezzo promo a partire da € 6.940

Versys 650 MY26: 1.200 € di vantaggi con primo tagliando incluso

Prezzo promo a partire da € 7.140

Gamma Z900

Z900 - tutti gli allestimenti MY25: Trade In 1.000 €

Prezzo promo a partire da € 8.990

Gamma Z650 S

Z650 S: Trade In 500 €

Prezzo promo a partire da € 6.990

Gamma Z500

Z500 & Z500 SE: 500 € di vantaggi

Z500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.490

Z500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.590

Z500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 5.840

Z500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 5.940

Gamma Z650

Z650: Trade In 900 €

Prezzo promo a partire da € 6.390

Gamma Z900RS

Z900RS: Trade In 900 €

Prezzo promo MY26 a partire da € 12.090

Gamma Z650RS

Z650RS: Trade In 800 €

Z650RS MY25 Prezzo promo a partire da € 7.190

Z650RS MY26 Prezzo promo a partire da € 7.290

Gamma W800

W800: 1.530 € di vantaggi

Prezzo promo a partire da € 9.160

Gamma Ninja 1100SX

Nnja 1100SX MY25: Trade in 1000 € + Kit Tourer del valore di € 1.550 in omaggio

Prezzo in promo a partire da € 14.190

Ninja 1100SX SE MY25: Trade in 1000 € + Kit Tourer del valore di € 1.300 in omaggio

Prezzo in promo a partire da € 15.940

Ninja 1100SX MY26: Kit Tourer del valore di € 1.550 in omaggio

Ninja 1100SX SE MY26: Kit Tourer del valore di € 1.300 in omaggio

Gamma Hybrid

Z 7 Hybrid / Ninja 7 Hybrid: 3.800 € di vantaggi

Prezzo promo a partire da € 6.495

Ninja 7 Hybrid - ''Km 0'': 4.500 € di vantaggi

Prezzo promo a partire da € 5.495

Kawasaki Ninja ZX-4RR 2026 in Lime Green

Kawasaki, gamma off-road: promozioni

KX250 MY25: 1.620 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 8.270

KX250 X MY25: 1.740 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 8.250

KX450 MY25: 1.860 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 8.930

KX450 X MY25: 1.930 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 8.960

KX250 MY26: 1.620 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 8.420

KX450 MY26: 1.850 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 9.090

KX450 X MY26: 1.630 € di vantaggi - Prezzo promo a partire da € 9.410

Kawasaki, offerte finanziarie

NUOVO MY25 (tutta la gamma)

TAN 0,0%; | Durata 12-30 mesi | Importo finanziabile: 1.500 € - 7.000 €

NUOVO (tutta la gamma)

TAN 0,0% | Durata 12-24 mesi | Importo finanziabile: 1.500 € - 6.000 €

CASH PLAN – Promozione FAST TRACK

Su Z900, Z500, Versys 650, KLE 500, Z1100 (tutte le versioni e tutti i MY): “Guida subito: oggi anticipi la metà, al resto ci pensi tra un anno”

TAN 0,0% | Durata 11 mesi + VFG | Importo finanziabile: 200 € - 10.000 €

KLE500 o TAN 1,99% | Durata 12-36 mesi | Importo finanziabile: 1.500 € - 8.000 €

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/07/2026