Kawasaki rilancia il 2 tempi: arrivano le nuove KX327 e KX327X

Kawasaki ha deciso di presentare due nuove moto da cross dotate di un motore a 2 tempi. Si tratta delle nuove KX327 e KX327X. In risposta al dinamismo del segmento delle moto da cross 2 tempi dove troviamo modelli come le KTM 250 e 300SX e la Yamaha YZ250, anche il marchio di Akashi ha voluto lanciare una sua proposta.

Kawasaki KX327

Un nuovo motore a 2 tempi

Il cuore pulsante delle nuove KX327 e KX327X è un motore monocilindrico di 250 cc a 2 due tempi tutto nuovo. Dotato di iniezione elettronica e controlli elettronici per uniformare la curva di coppia, promette di essere più gestibile rispetto ai vecchi motori a due tempi. Nella KX327X, il motore è abbinato a un cambio a sei marce con una prima marcia ultra-corta per i tratti a bassa velocità, mentre la KX327 standard ha un cambio a cinque marce più adatto all'uso in pista. In definitiva, secondo la casa giapponese, il nuovo motore assicura un’erogazione lineare, una risposta immediata al comando del gas e un'ottima trazione già ai bassissimi regimi.

Entrambe le versioni della moto sono dotate di avviamento elettrico e due modalità di guida selezionabili, oltre alla connettività con lo smartphone per modificare le impostazioni del motore, scaricare i dati di guida e accedere alle informazioni di manutenzione.

Kawasaki KX327

KX327 e KX327X, la ciclistica

Entrambe le nuove moto di Kawasaki, adottano un telaio perimetrale in alluminio, derivato da quello della utilizzato dalla KX450F a quattro tempi. Grazie alla leggerezza del motore a 2 tempi, il peso delle moto è di circa 106 kg. Kawasaki afferma che la KX327X ha un serbatoio più grande, da circa 8,6 litri. Parlando della ciclistica, davanti troviamo una forcella KYB da 48 mm regolabile in compressione ed estensione, in abbinamento con la sospensione posteriore Uni-Trak Kawasaki completamente regolabile.

La KX327 monta una ruota anteriore da 21 pollici e una posteriore da 19 pollici, mentre la 327X ha una ruota posteriore da 18 pollici. Ogni moto offre quattro posizioni del manubrio e due posizioni delle pedane per garantire che i piloti possano trovare la giusta posizione in sella.

Prezzi

Il listino per il nostro mercato non è ancora stato comunicato. In ogni caso entrambe le moto saranno disponibili nella colorazione Lime Green.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/06/2026