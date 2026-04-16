Promozione Kawasaki KLE500: primo tagliando e supporto smartphone inclusi nel prezzo

Kawasaki strizza l'occhio ai clienti delle sue moto adventure con un'interessante iniziativa che coinvolge i modelli KLE500 e KLE500 SE. Ideali per chi possiede la patente A2, dispongono di una ruota anteriore da 21 pollici e di un motore bicilindrico da 45 CV. E l'offerta? A partire dal 15 aprile e fino alla fine del mese, su tutti gli allestimenti della Kawasaki KLE500, il prezzo di listino includerà alcuni vantaggi. Il primo è un supporto per smartphone SP Connect e il secondo il primo tagliando dei 1.000 km incluso.

Kawasaki KLE 500SE 2026, è disponibile in due versioni; la SE è quella ''top''

L'offerta nel dettaglio

Grazie al supporto SP Connect sarà possibile utilizzare il proprio smartphone in tutta sicurezza durante i viaggi, per gestire al meglio la connettività con la propria moto. Il primo taglio incluso consente di effettuare il controllo della moto dopo il termine del rodaggio senza pensieri con l'unica preoccupazione di ripartire per divertirsi in sella alla propria KLE500.

Quanto si risparmia? Complessivamente, il vantaggio clienti è superiore ai 300 euro. Dunque, un'offerta dal valore interessante, considerando che la KLE500 standard costa 6.340 euro, mentre la versione SE ha un prezzo di listino pari a 6.990 euro. L'offerta è valida solamente presso la rete ufficiale Kawasaki.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/04/2026