Kawasaki, tutte le offerte di maggio 2026: sconti e bonus su moto stradali e off-road

Voglia di moto? Per tutto il mese di maggio, Kawasaki propone una serie di offerte su diversi dei suoi modelli, sia sulle moto stradali e sia su quelle off-road. Sono davvero tante e portano vantaggi concreti ai clienti. Vediamo quindi di andare a riassumere cosa propone la casa giapponese fino al 31 maggio 2026.
Promozioni sulle moto stradali
Partiamo dai modelli KLE500 & KLE500 SE MY26: primo tagliando e supporto smartphone inclusi nel prezzo
Invece, sulla gamma Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY25, 900 euro di vantaggi
- Eliminator 500 MY25 Prezzo promo a partire da 5.590 euro
- Eliminator 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da 5.990 euro
Per i modelli Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY26, il costruttore giapponese ha previsto 800 euro di vantaggi
- Eliminator 500 MY26 Prezzo promo a partire da 5.690 euro
- Eliminator 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da 6.090 euro
Passiamo alla gamma Ninja 500 & Ninja 500 SE con vantaggi di 600 euro
- Ninja 500 MY25 Prezzo promo a partire da 5.890 euro
- Ninja 500 MY26 Prezzo promo a partire da 5.990 euro
- Ninja 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da 6.390 euro
- Ninja 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da 6.490 euro
Su Ninja ZX-4R & Ninja ZX-4RR MY25, 600 euro di vantaggi.
- Ninja ZX-4R Prezzo promo a partire da 8.390 euro
- Ninja ZX-4RR Prezzo promo a partire da 9.090 euro
Passiamo alle Versys 1100 S & Versys 1100 SE: il marchio giapponese offre un Kit tourer del valore di 900 euro in omaggio.
Invece, per Versys 650 MY25: 1.400 euro di vantaggi + primo tagliando incluso.
- Prezzo promo a partire da 6.790 euro
Su Versys 650 MY26: 1.200 euro di vantaggi + primo tagliando incluso
- Prezzo promo a partire da 6.990 euro
Andando avanti, per Z900, tutti gli allestimenti MY25: Trade In 1.000 euro
- Prezzo promo a partire da 8.990 euro
Invece, per Z900 - tutti gli allestimenti MY26: Kawasaki offre un terminale Akrapovič del valore di 1.200 euro in omaggio
Su Z500 & Z500 SE: 500 euro di vantaggi.
- Z500 MY25 Prezzo promo a partire da 5.490 euro
- Z500 MY26 Prezzo promo a partire da 5.590 euro
- Z500 SE MY25 Prezzo promo a partire da 5.840 euro
- Z500 SE MY26 Prezzo promo a partire da 5.940 euro
Per Z650 è previsto un Trade In da 900 euro.
- Prezzo promo a partire da 6.390 euro.
Per Z900RS c'è un Trade In da 900 euro.
- Prezzo promo a partire da 12.090 euro.
Su Z650RS, Kawasaki offre un Trade In di 800 euro.
- Z650RS MY25 Prezzo promo a partire da 7.190 euro
- Z650RS MY26 Prezzo promo a partire da 7.290 euro
Invece, per W800: 1.530 euro di vantaggi.
- Prezzo promo a partire da 9.160 euro.
Passiamo alla gamma Ninja 1100SX.
- Ninja 1100SX MY25: Trade in 1000 euro + Kit Tourer del valore di 1.550 euro in omaggio
- Ninja 1100SX SE MY25: Trade in 1000 euro + Kit Tourer del valore di 1.300 euro in omaggio
- Ninja 1100SX MY26: Kit Tourer del valore di 1.550 euro in omaggio
- Ninja 1100SX SE MY26: Kit Tourer del valore di 1.300 euro in omaggio
Infine, vantaggi anche per le ibride.
Z7 Hybrid / Ninja 7 Hybrid: 2.300 euro di vantaggi
- Prezzo promo a partire da 7.995 euro
Ninja 7 Hybrid - ''Km 0'': 3.000 euro di vantaggi
- Prezzo promo a partire da 6.995 euro.
Promozioni sulle moto off-road
- KX250 MY25: 1.620 euro di vantaggi - da 8.270 euro
- KX250 X MY25: 1.740 euro di vantaggi - da 8.250 euro
- KX450 MY25: 1.860 euro di vantaggi - da 8.930 euro
- KX450 X MY25: 1.930 euro di vantaggi - da 8.960 euro
- KX250 MY26: 1.620 euro di vantaggi - da 8.420 euro
- KX450 MY26: 1.850 euro di vantaggi - da 9.090 euro
- KX450 X MY26: 1.630 euro di vantaggi - da 9.410 euro