Kawasaki, tutte le offerte di maggio 2026: sconti e bonus su moto stradali e off-road

Ecco tutte le promozioni attive: sconti, accessori gratis e bonus su numerosi modelli 2025 e 2026.

Voglia di moto? Per tutto il mese di maggio, Kawasaki propone una serie di offerte su diversi dei suoi modelli, sia sulle moto stradali e sia su quelle off-road. Sono davvero tante e portano vantaggi concreti ai clienti. Vediamo quindi di andare a riassumere cosa propone la casa giapponese fino al 31 maggio 2026.

Promozioni sulle moto stradali

Partiamo dai modelli KLE500 & KLE500 SE MY26: primo tagliando e supporto smartphone inclusi nel prezzo

Invece, sulla gamma Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY25, 900 euro di vantaggi

Eliminator 500 MY25 Prezzo promo a partire da 5.590 euro

Eliminator 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da 5.990 euro

Per i modelli Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY26, il costruttore giapponese ha previsto 800 euro di vantaggi

Eliminator 500 MY26 Prezzo promo a partire da 5.690 euro

Eliminator 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da 6.090 euro

Passiamo alla gamma Ninja 500 & Ninja 500 SE con vantaggi di 600 euro

Ninja 500 MY25 Prezzo promo a partire da 5.890 euro

Ninja 500 MY26 Prezzo promo a partire da 5.990 euro

Ninja 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da 6.390 euro

Ninja 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da 6.490 euro

Su Ninja ZX-4R & Ninja ZX-4RR MY25, 600 euro di vantaggi.

Ninja ZX-4R Prezzo promo a partire da 8.390 euro

Ninja ZX-4RR Prezzo promo a partire da 9.090 euro

Passiamo alle Versys 1100 S & Versys 1100 SE: il marchio giapponese offre un Kit tourer del valore di 900 euro in omaggio.

La Kawasaki Versys 650 2026

Invece, per Versys 650 MY25: 1.400 euro di vantaggi + primo tagliando incluso.

Prezzo promo a partire da 6.790 euro

Su Versys 650 MY26: 1.200 euro di vantaggi + primo tagliando incluso

Prezzo promo a partire da 6.990 euro

Andando avanti, per Z900, tutti gli allestimenti MY25: Trade In 1.000 euro

Prezzo promo a partire da 8.990 euro

Invece, per Z900 - tutti gli allestimenti MY26: Kawasaki offre un terminale Akrapovič del valore di 1.200 euro in omaggio

Su Z500 & Z500 SE: 500 euro di vantaggi.

Z500 MY25 Prezzo promo a partire da 5.490 euro

Z500 MY26 Prezzo promo a partire da 5.590 euro

Z500 SE MY25 Prezzo promo a partire da 5.840 euro

Z500 SE MY26 Prezzo promo a partire da 5.940 euro

Per Z650 è previsto un Trade In da 900 euro.

Prezzo promo a partire da 6.390 euro.

Per Z900RS c'è un Trade In da 900 euro.

Prezzo promo a partire da 12.090 euro.

Su Z650RS, Kawasaki offre un Trade In di 800 euro.

Z650RS MY25 Prezzo promo a partire da 7.190 euro

Z650RS MY26 Prezzo promo a partire da 7.290 euro

Invece, per W800: 1.530 euro di vantaggi.

Prezzo promo a partire da 9.160 euro.

Passiamo alla gamma Ninja 1100SX.

Ninja 1100SX MY25: Trade in 1000 euro + Kit Tourer del valore di 1.550 euro in omaggio

Ninja 1100SX SE MY25: Trade in 1000 euro + Kit Tourer del valore di 1.300 euro in omaggio

Ninja 1100SX MY26: Kit Tourer del valore di 1.550 euro in omaggio

Ninja 1100SX SE MY26: Kit Tourer del valore di 1.300 euro in omaggio

Infine, vantaggi anche per le ibride.

Z7 Hybrid / Ninja 7 Hybrid: 2.300 euro di vantaggi

Prezzo promo a partire da 7.995 euro

Ninja 7 Hybrid - ''Km 0'': 3.000 euro di vantaggi

Prezzo promo a partire da 6.995 euro.

Promozioni sulle moto off-road

KX250 MY25: 1.620 euro di vantaggi - da 8.270 euro

KX250 X MY25: 1.740 euro di vantaggi - da 8.250 euro

KX450 MY25: 1.860 euro di vantaggi - da 8.930 euro

KX450 X MY25: 1.930 euro di vantaggi - da 8.960 euro

KX250 MY26: 1.620 euro di vantaggi - da 8.420 euro

KX450 MY26: 1.850 euro di vantaggi - da 9.090 euro

KX450 X MY26: 1.630 euro di vantaggi - da 9.410 euro

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/05/2026