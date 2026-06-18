Kawasaki KLX150 XPL: la piccola adventure bike da circa 2.000 euro che non vedremo in Europa

Kawasaki KLX150 XPL fa il suo debutto, una versione della KLX150 con tratti da moto da rally raid, pensata per chi vuole divertirsi sulle strade sterrate. Una piccola ''adventure bike'' che punta molte delle sue carte su di un prezzo estremamente interessante. Peccato, però, che non sia per l'Europa e quindi non la vedremo in Italia. La nuova Kawasaki KLX150 XPL è stata infatti lanciata solamente per il mercato dell'Indonesia.

Kawasaki KLX150 XPL

Piccola, essenziale ed economica

L'elemento di design più particolare di questa piccola Kawasaki è sicuramente il faro a LED rotondo che insieme al parabrezza di grandi dimensioni creano un look che ricorda un po' le moto che partecipano al Rally Dakar. Il telaio in acciaio fa da ''culla'' al motore, un monocilindrico da 144 cc raffreddato ad aria che dispone di un carburatore Keihin NCV24. Si tratta di una scelta molto particolare, in un'epoca dominata dall'iniezione elettronica. Tale unità, comunque, è in grado di erogare 12 CV con 11,3 Nm di coppia. Numeri certamente non impressionanti ma in linea con una moto che non promette prestazioni da urlo, puntando molto sulla semplicità, robustezza ed economicità. Doppio sistema di avviamento, non solo elettrico ma pure a pedale. Dopotutto, sulle strade selvagge dell'Indonesia, se la batteria dovesse scaricarsi, ci si può sempre salvare con l'avviamento a pedale.

Kawasaki KLX150 XPL

Per quanto riguarda la ciclistica, la nuova Kawasaki KLX150 XPL (XPL sta per Explorer) offre una forcella a steli rovesciati da 35 mm, mentre dietro c'è monoammortizzatore Uni-Trak multilink con regolazione del precarico. Le ruote a raggi sono da 21 pollici all'anteriore e da 18 pollici al posteriore. Il peso a vuoto della moto? 121 kg.

Kawasaki KLX150 XPL

Prezzo

Nuova Kawasaki KLX150 XPL è proposta a 44,8 milioni di rupie indonesiane che al cambio sono circa 2.200 euro. In Europa non la vedremo mai, anche banalmente per un discorso di omologazione del motore. Un peccato perché un modello simile potrebbe essere una soluzione molto smart per chi cerca un mezzo accessibile, con bassi costi di gestione ma comunque versatile e divertente.

Fonte: BitAuto

Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/06/2026