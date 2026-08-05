Kawasaki Ninja, arrivano i Model Year 2027: ecco le nuove colorazioni

Ecco tutte le colorazioni previste per Ninja 500, ZX-4R, ZX-4RR e ZX-6R 636

Piccole novità in arrivo per le Kawasaki Ninja ZX-4R / ZX-4RR, Ninja ZX-6R 636 e Ninja 500. Sta infatti arrivando il Model Year 2027 che introduce alcune piccole novità, per lo più estetiche dato che la casa giapponese ha reso disponibili nuove colorazioni.

Kawasaki Ninja 500

Modello che adotta un motore bicilindrico parallelo da 451 cc raffreddato a liquido, presente su altre moto Kawasaki. Ispirata nello stile e nel carattere alle sorelle più orientate alla pista, la Ninja 500 mette a disposizione 33,4 kW (45,4 CV) ed è conforme alla patente A2. La più ricca versione SE, inoltre, aggiunge grafiche esclusive e un display TFT a colori.

Kawasaki Ninja 500

Kawasaki Ninja ZX-4R e Ninja ZX-4R

Queste moto sono sinonimo di prestazioni pure e adottano un motore quattro cilindri in linea da 399 cc capace di 57 kW (77 CV) e di urlare fino a 15.000 giri/min. Moto che oggi sono accessibili anche ai titolari di patente europea A2, grazie alle nuove versioni da 35 kW (48 CV).

La Ninja ZX-4RR è dotata di una ricercata forcella con precarico molla regolabile e di un raffinato monoammortizzatore Showa BFRC Lite, come sulla Ninja ZX-10R, e di quickshifter bidirezionale KQS.

Kawasaki Ninja ZX-4R

Kawasaki Ninja ZX-6R 636

Forte di un motore 4 cilindri da 636 cc in grado di erogare 124 CV offre tutta la velocità e l’aggressività che ci si aspetta da una moto a proprio agio su strada che in pista.

Con un motore e una ciclistica di derivazione racing ottimizzati per l’utilizzo stradale, la Ninja ZX-6R offre un’esperienza di guida di altissimo livello.

Completa la dotazione di tecnologia: controllo di trazione, impianto frenante di livello Supersport, le modalità di potenza selezionabili e il quickshifter in salita sono completati da una strumentazione TFT a colori e dalla connettività con smartphone.

Kawasaki ZX-6R 636

Model Year 2027, le nuove colorazioni

Ninja ZX-4R:

METALLIC SPARK BLACK

Ninja ZX-4RR:

LIME GREEN

METALLIC MATTE CARBON GRAY / METALLIC SPARK BLACK

METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL GRAY / METALLIC SPARK BLACK

Ninja 500

METALLIC FLAT SPARK BLACK / METALLIC SPARK BLACK

LIME GREEN / EBONY

METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL GRAY / METALLIC SPARK BLACK

Ninja ZX-6R

METALLIC SPARK BLACK / METALLIC FLAT SPARK BLACK

LIME GREEN

METALLIC MATTE CARBON GRAY / METALLIC SPARK BLACK

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