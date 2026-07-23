Nuovi colori e aggiornamenti sulla Kawasaki Z 900 RS 2027

In Giappone le cose muovono sempre con un certo anticipo. Kawasaki ha svelato sul proprio sito ufficiale le primissime immagini della Kawasaki Z 900 RS 2027. Se ti aspetti stravolgimenti tecnici o rivoluzioni radicali, puoi metterti comodo: la ricetta della classica di Akashi rimane esattamente quella che conosci. A cambiare, come da tradizione per i vari Model Year, è prima di tutto l'abito, grazie ad alcune nuove livree pensate per rinfrescare lo stile retro della moto.

Kawasaki Z 900 RS 2027 Candy Tone Greenish Blue

Tra sfumature blu-verdi e il ritorno del rosso Cafe

La novità cromatica principale per la versione standard si chiama Candy Tone Greenish Blue. Il nome è articolato, ma nella pratica si tratta di un blu scuro caratterizzato da riflessi tendenti al verde, impreziosito dalle tradizionali grafiche e filetti dorati che corrono lungo il serbatoio a goccia e il codone.

C'è poi un dettaglio interessante che riguarda la Z 900 RS Cafe, la variante dotata di cupolino aerodinamico: per il 2027 si mostra nella tinta Candy Tone Red, un rosso cupo attraversato da strisce bianche a contrasto. In Europa questa versione da qualche anno è sparita dai radar; non è ancora garantito il suo rientro, ma la speranza di vederla di nuovo anche sui nostri mercati resta aperta.

Kawasaki Z 900 RS 2027 Cafe Candy Tone Red

Meccanica confermata: 116 CV e ciclistica nota

Dal punto di vista della sostanza, la scheda tecnica della Kawasaki Z 900 RS non subisce modifiche. Ritrovi l'ormai noto motore quattro cilindri in linea, capace di erogare 116 CV a 9.300 giri/min e già aggiornato alla normativa Euro 5+. Tra le dotazioni di serie restano punti fermi il cambio elettronico quickshifter e il sistema di controllo della trazione.

Proseguono senza stravolgimenti anche gli allestimenti speciali: la Black Ball Edition, incentrata su una veste grafica totalmente nera, e la più prestazionale Kawasaki Z 900 RS SE nella livrea Metallic Spark Black con accenti arancioni, che continua a distinguersi per il monoammortizzatore Öhlins regolabile e le pinze freno anteriori firmate Brembo.

Kawasaki Z 900 RS 2027, il motore

Prezzi e disponibilità all'esordio

In Giappone il debutto sul mercato dei modelli 2027 è fissato a partire da agosto. Per la commercializzazione in Europa toccherà portare un po' di pazienza: le prime consegne dovrebbero fare capolino tra l'autunno e le prime settimane del nuovo anno. I prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati definiti nel dettaglio, ma è lecito attendersi un piccolo aggiustamento rispetto alle cifre attuali, che partono da circa 13.500 euro.

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