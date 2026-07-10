Kawasaki Ninja H2 2027: i documenti di omologazione mostrano un taglio della potenza

Per Kawasaki Ninja H2 e H2 Carbon potrebbero essere in arrivo novità e precisamente un aggiornamento che andrebbe a ridurre sensibilmente la potenza a disposizione. Andiamo con ordine. Kawasaki ha depositato negli Stati Uniti nuovi documenti di omologazione per queste due moto da cui emergono cose interessanti.

Meno cavalli

L'ultima volta che la Ninja H2 è stata omologata negli Stati Uniti, la sua potenza dichiarata era di 228 CV. Quanto emerso dai documenti di omologazione del California Air Resources Board (CARB) e dell'US Environmental Protection Agency (EPA) sul Model Year 2027 è molto chiaro. I documenti sembrano allineare le specifiche del motore dell'H2 a quelle della Z H2 SE. Se questa novità dovesse essere confermata, la potenza massima dichiarata scenderebbe a 197 CV, con il picco che si raggiungerebbe a 10.500 giri al minuto, 1.000 giri al minuto prima. Insomma, ci sarebbe una riduzione di circa 30 CV.

Pesano le normative sulle emissioni e non solo

Sicuramente uno dei motivi per cui Kawasaki ha deciso di ridurre la potenza è di natura normativa. Pesano infatti le regole sempre più stringenti sulle emissioni. Inoltre, probabilmente l'azienda giapponese intende semplificare la produzione allineando la gamma Ninja H2.

Kawasaki Ninja H2

Utilizzare due motori sovralimentati molto simili tra loro, ma con tarature diverse, difficilmente rappresenta la soluzione più economica per la produzione di motociclette. Utilizzare la medesima unità significa quindi risparmiare denaro e al contempo semplificare la produzione.

Certo 30 CV in meno sono tanti ma la potenza massima rimane considerevole. Inoltre c'è un precedente sempre in casa Kawasaki. Quando la Casa giapponese rilanciò la Hayabusa con una potenza ridotta a 190 CV, si pensò a una reazione negativa da parte del mercato. In realtà, test su strada e in circuito hanno poi dimostrato che il nuovo modello era altrettanto veloce dove contava, nonostante il numero inferiore di CV riportato sulla scheda tecnica.

Quindi, anche se la Ninja H2 2027 dovesse perdere diversi CV, questo non significare che sarà meno divertente.

Quale futuro in Europa?

Da noi H2 e H2 Carbon non sono più disponibili da un po', mentre nel Regno Unito il Model Year 2026 è l'ultimo. I documenti di omologazione americani mostrano che Kawasaki sta preparando qualcosa di nuovo ma non è detto che poi vedremo le moto in Europa.

Fonte: Visordown

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/07/2026