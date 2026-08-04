Kawasaki, nuove offerte estive: ecco moto, prezzi e vantaggi

Kawasaki rilancia le offerte sulla sua gamma di moto con vantaggi e sconti davvero interessanti. Tutte le promozioni sono valide fino al 15 settembre e riguardano sia la gamma stradale che quella off-road. Entriamo nei dettagli e scopriamo tutte le nuove promozioni Kawasaki per l'estate.
Kawasaki, promozioni gamma stradale
KLE500 & KLE500 SE MY26: 600 € di vantaggi.
- KLE500 SE Prezzo promo a partire da € 6.390
- KLE500 Prezzo in promo a partire da € 5.740
Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY25: 900 € di vantaggi.
- Eliminator 500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.590
- Eliminator 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 5.990
Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY26: 800 € di vantaggi.
Eliminator 500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.690
Eliminator 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 6.090
Ninja 500 & Ninja 500 SE: 600 € di vantaggi.
- Ninja 500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.890
- Ninja 500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.990
- Ninja 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 6.390
- Ninja 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 6.490
Ninja ZX-4R & Ninja ZX-4RR MY25: 600 € di vantaggi.
- Ninja ZX-4R Prezzo promo a partire da € 8.390
- Ninja ZX-4RR Prezzo promo a partire da € 9.090
Versys 1100 S & Versys 1100 SE: Kit tourer del valore di € 900 in omaggio.
Versys 650 MY25: 1.250 € di vantaggi + primo tagliando incluso.
- Prezzo promo a partire da € 6.940
Versys 650 MY26: 1.200 € di vantaggi con primo tagliando incluso.
- Prezzo promo a partire da € 7.140
Z900 - tutti gli allestimenti MY26: Trade In 800 €.
- Prezzo promo a partire da € 9.190
Z900 - tutti gli allestimenti MY25: Trade In 1.000 €.
- Prezzo promo a partire da € 8.990
Z650 S: Trade In 500 €.
- Prezzo promo a partire da € 6.990
Z500 & Z500 SE: 500 € di vantaggi.
- Z500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.490
- Z500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.590
- Z500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 5.840
- Z500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 5.940
Z650: Trade In 900 €.
- Prezzo promo a partire da € 6.390
Z900RS: Trade In 900 €.
- Prezzo promo MY26 a partire da € 12.090
Z650RS: Trade In 800 €.
- Z650RS MY25 Prezzo promo a partire da € 7.190
- Z650RS MY26 Prezzo promo a partire da € 7.290
W800: 1.530 € di vantaggi.
- Prezzo promo a partire da € 9.160
Ninja 1100SX MY25: Trade in 1000 € + Kit Tourer del valore di € 1.550 in omaggio.
- Prezzo in promo a partire da € 14.190
Ninja 1100SX SE MY25: Trade in 1000 € + Kit Tourer del valore di € 1.300 in omaggio.
- Prezzo in promo a partire da € 15.940
Ninja 1100SX MY26: Kit Tourer del valore di € 1.550 in omaggio.
Ninja 1100SX SE MY26: Kit Tourer del valore di € 1.300 in omaggio.
Z 7 Hybrid / Ninja 7 Hybrid: 3.800 € di vantaggi
- Prezzo promo a partire da € 6.495
Ninja 7 Hybrid - ''Km 0'': 4.500 € di vantaggi
- Prezzo promo a partire da € 5.495
Kawasaki, promozioni gamma off-road
- KX250 2025: 8.270 €
- KX250 X 2025: 8.250 €
- KX450 2025: 8.930 €
- KX450 X 2025: 8.960 €
- KX250 2026: 8.420 €
- KX450 2026: 9.090 €
- KX450 X 2026: 9.410 €
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