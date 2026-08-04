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Kawasaki, nuove offerte estive: ecco moto, prezzi e vantaggi

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2 ore fa - Kawasaki, promozioni fino al 15 settembre: Ninja, Z e Versys

Fino al 15 settembre Kawasaki propone sconti, Trade In e accessori inclusi su numerosi modelli
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Kawasaki rilancia le offerte sulla sua gamma di moto con vantaggi e sconti davvero interessanti. Tutte le promozioni sono valide fino al 15 settembre e riguardano sia la gamma stradale che quella off-road. Entriamo nei dettagli e scopriamo tutte le nuove promozioni Kawasaki per l'estate.

Kawasaki, promozioni gamma stradale

KLE500 & KLE500 SE MY26: 600 € di vantaggi.

  • KLE500 SE Prezzo promo a partire da € 6.390
  • KLE500 Prezzo in promo a partire da € 5.740

Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY25: 900 € di vantaggi.

  • Eliminator 500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.590
  • Eliminator 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 5.990

Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY26: 800 € di vantaggi.

Eliminator 500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.690

Eliminator 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 6.090

Ninja 500 & Ninja 500 SE: 600 € di vantaggi.

  • Ninja 500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.890
  • Ninja 500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.990
  • Ninja 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 6.390
  • Ninja 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 6.490

Ninja ZX-4R & Ninja ZX-4RR MY25: 600 € di vantaggi.

  • Ninja ZX-4R Prezzo promo a partire da € 8.390
  • Ninja ZX-4RR Prezzo promo a partire da € 9.090

Versys 1100 S & Versys 1100 SE: Kit tourer del valore di € 900 in omaggio.

Versys 650 MY25: 1.250 € di vantaggi + primo tagliando incluso.

  • Prezzo promo a partire da € 6.940

Versys 650 MY26: 1.200 € di vantaggi con primo tagliando incluso.

  • Prezzo promo a partire da € 7.140

Z900 - tutti gli allestimenti MY26: Trade In 800 €.

  • Prezzo promo a partire da € 9.190

Z900 - tutti gli allestimenti MY25: Trade In 1.000 €.

  • Prezzo promo a partire da € 8.990

Z650 S: Trade In 500 €.

  • Prezzo promo a partire da € 6.990

Z500 & Z500 SE: 500 € di vantaggi.

  • Z500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.490
  • Z500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.590
  • Z500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 5.840
  • Z500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 5.940

Z650: Trade In 900 €.

  • Prezzo promo a partire da € 6.390

Z900RS: Trade In 900 €.

  • Prezzo promo MY26 a partire da € 12.090

Z650RS: Trade In 800 €.

  • Z650RS MY25 Prezzo promo a partire da € 7.190
  • Z650RS MY26 Prezzo promo a partire da € 7.290

Kawasaki gamma Hybrid

W800: 1.530 € di vantaggi.

  • Prezzo promo a partire da € 9.160

Ninja 1100SX MY25: Trade in 1000 € + Kit Tourer del valore di € 1.550 in omaggio.

  • Prezzo in promo a partire da € 14.190

Ninja 1100SX SE MY25: Trade in 1000 € + Kit Tourer del valore di € 1.300 in omaggio.

  • Prezzo in promo a partire da € 15.940

Ninja 1100SX MY26: Kit Tourer del valore di € 1.550 in omaggio.

Ninja 1100SX SE MY26: Kit Tourer del valore di € 1.300 in omaggio.

Z 7 Hybrid / Ninja 7 Hybrid: 3.800 € di vantaggi

  • Prezzo promo a partire da € 6.495

Ninja 7 Hybrid - ''Km 0'': 4.500 € di vantaggi

  • Prezzo promo a partire da € 5.495

Kawasaki, promozioni gamma off-road

  • KX250 2025: 8.270 €
  • KX250 X 2025: 8.250 €
  • KX450 2025: 8.930 €
  • KX450 X 2025: 8.960 €
  • KX250 2026: 8.420 €
  • KX450 2026: 9.090 €
  • KX450 X 2026: 9.410 €
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Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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