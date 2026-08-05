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Kawasaki Vulcan S 2027, nuove colorazioni per la cruiser giapponese

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35 minuti fa - Kawasaki Vulcan S, si rinnova per il 2027: tutte le novità

Nuove livree per la Kawasaki Vulcan S Model Year 2027, che mantiene il motore bicilindrico da 649 cc e 61 CV
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Tempo di novità per la Kawasaki Vulcan S che si aggiorna con l'introduzione del nuovo Model Year 2027. Non ci sono novità tecniche ma solo stilistiche dato che la casa giapponese ha introdotto nuove livree pensate per esaltare il carattere della cruiser.

Punta sul comfort

Vulcan S adotta un motore bicilindrico parallelo da 649 cc, raffreddato a liquido in grado di erogare 44,7 kW (61 CV). In ogni caso, è disponibile una versione depotenziata per poter essere guidata con la patente A2.

Kawasaki Vulcan S

Ogni dettaglio della cruiser è stato sviluppato per garantire il massimo comfort. Infatti, in sella, il pilota può contare su una seduta ampia e confortevole, posta a 705 mm da terra. L'ergonomia è stata affinata grazie alle pedane regolabili su tre posizioni e a una serie di Accessori Originali per cucirsela su misura.

Parlando del design, le linee fluide e la silhouette lunga e ribassata si combinano con elementi moderni come il distintivo faro anteriore a triangolo rovesciato, il serbatoio a goccia, l’ampio parafango posteriore e i cerchi in lega dal design ricercato.

Kawasaki Vulcan S

Dal punto di vista della ciclistica, l'ammortizzatore posteriore montato in posizione orizzontale garantisce un'azione del mono a tutto vantaggio del comfort di guida. La dotazione tecnica prevede anche la presenza di una ruota anteriore da 18 pollici e posteriore da 17 pollici. L'impianto frenante, composto da un disco anteriore da 272 mm con pinza a doppio pistoncino e da un disco posteriore da 216 mm con pinza a pistoncino singolo, assicura frenate sempre sicure.

Nuovi colori 2027

Con il nuovo Model Year 2027, la Kawasaki Vulcan S si potrà avere nelle colorazioni METALLIC CARBON GRAY / METALLIC BLUISH GREEN-79H e METALLIC FLAT SPARK BLACK.

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    Filippo Vendrame
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