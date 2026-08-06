Kawasaki Z500, il Model Year 2027 porta nuovi colori

Kawasaki rinnova la Z500 e la Z500 SE per il 2027 con nuove livree

Tempo di piccole novità per Kawasaki Z500 e Z500 SE che si aggiornano con l'introduzione del Model Year 2027. La casa giapponese non ha apportato modifiche alla meccanica, limitandosi a introdurre nuove colorazioni.

Motore bicilindrico

Il cuore pulsante della Kawasaki Z500 è un motore bicilindrico da 451 cc in grado di erogare 33,4 kW (45 CV) e questo significa che la moto può essere guidata anche con la patente A2.

Le specifiche tecniche parlano di un telaio a traliccio e di un'altezza da sella pari a 785 mm. Il frontale della moto si caratterizza per la presenza di un triplo faro. Inoltre, la SE è equipaggiata con un elegante puntale inferiore in due elementi.

La naked giapponese può contare pure sulla frizione Assist & Slipper Kawasaki che assicura un azionamento leggero della leva e riduce i saltellamenti e i bloccaggi della ruota posteriore nelle scalate più brusche.

Kawasaki Z500 e Z500 SE 2027

Su Kawasaki Z500 e Z500 SE troviamo poi la strumentazione con display TFT che offre la connettività smartphone tramite Rideology App, consentendo di connettersi alla propria moto per usufruire di notifiche sul display, registrare itinerari e funzioni community.

In particolare, la strumentazione della SE include tachimetro e contagiri digitali, indicatore della marcia inserita con shift lamp, indicatore carburante, contachilometri, doppio trip meter, consumo carburante istantaneo e medio, autonomia residua, velocità media, tempo totale di guida, temperatura del liquido di raffreddamento, orologio, tensione batteria, promemoria tagliando Kawasaki, promemoria cambio olio e indicatore “Eco Riding”.

Nuovi colori con il Model Year 2027

Kawasaki Z500 si può avere nella colorazione EBONY / METALLIC CARBON GRAY. Invece, la SE nelle tinte CANDY PERSIMMON RED / METALLIC CARBON GRAY e PEARL BLIZZARD WHITE / CANDY LIME GREEN TYPE 3 / EBONY.

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