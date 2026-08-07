Kawasaki Versys 900, le foto spia svelano la nuova crossover

Kawasaki prepara la nuova Versys 900, modello destinato a inserirsi tra Versys 650 e Versys 1100

Pare che sia in arrivo la nuova Kawasaki Versys 900, un modello che ''mancava'' dato che dalla 650 si salta immediatamente alla 1.100. Serviva quindi un modello che andasse a riempire questo buco che starebbe appunto per arrivare. La conferma arriva da alcune foto spia scattate da due turisti tedeschi e poi pubblicate da Motorrad. Immagini che mostrano una troupe video di Kawasaki ai margini di una strada di campagna, con due motociclette parzialmente coperte.

Kawasaki Versys 900

La nuova Kawasaki Versys 900 sta arrivando

Guardando bene le immagini si capisce che si tratta della nuova Kawasaki Versys 900, un modello crossover sport touring con una carenatura alta nella parte anteriore. Il motore è chiaramente identificabile e si tratta del quattro cilindri in linea già presente sulla Z 900. Se la configurazione rimarrà la medesima, tale unità garantirà alla Versys 900 una potenza di 124 CV.

Sebbene il forcellone in alluminio che sporge da sotto la copertura della presunta Kawasaki Versys 900, fino alla caratteristica corona dentata, ricordi la Z 900, il motore a quattro cilindri è qui montato su un telaio a traliccio in acciaio. La forcella a steli rovesciati, insieme ai doppi freni a disco, sembrano derivare dalla Versys 1100.

Kawasaki Versys 900

Si vedono poi cerchi da 17 pollici con pneumatici stradali da 120/70-17 all'anteriore e da 180/55-17 al posteriore. Nessuna ambizione di off-road quindi. Ci si attende un'escursione di circa 150 mm sia all'anteriore che al posteriore, proprio come la Versys 1100. Questo dovrebbe anche tradursi in un'altezza della sella di circa 84 cm.

Ipotesi di prezzo

La Versys 1.100 pesa oltre 250 kg e quindi ci si attende per la 900 un peso inferiore, attorno ai 230 kg. La Versys 1100 costa oltre 15.000 euro, mentre la 650 poco più di 8.000 euro. Possiamo quindi immaginarci un listino di circa 12.000 euro per la nuova Kawasaki Versys 900. Potrebbe anche essere rilasciata una versione ''SE'' leggermente più costosa con caratteristiche più raffinate. Quando potrebbe debuttare? Probabilmente a EICMA 2026. Non rimane che attendere novità.

Fonte: Motorrad

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