Kawasaki Z1100 2027, nuove colorazioni per la supernaked da 136 CV

Kawasaki Z1100 si aggiorna per il 2027. Per la supernaked non ci sono particolari novità di meccanica. La casa giapponese si è limitata a offrire nuove colorazioni che permettono di rendere ancora più aggressivo il look di questo modello.
Una supernaked 4 cilindri
Il cuore pulsante della Kawasaki Z1100 è un motore 4 cilindri di 1.099 cc in grado di erogare 136 CV. A contenere l'esuberanza di questo motore c'è un telaio in alluminio abbinato a una ciclistica che vede la presenza di una forcella a funzioni separate Big Piston da 41 mm, abbinata a un monoammortizzatore posteriore Horizontal Back-link, in stile Ninja.
La dotazione di serie vede anche la presenza del controllo di trazione KTRC, quick shifter up/down, modalità di guida integrate e piattaforma inerziale IMU a sei assi.
Di serie c'è il cruise control, mentre la strumentazione da 5 pollici è dotata della connettività smartphone Rideology.
Non può mancare nemmeno la più raffinata versione SE che offre diverse dotazioni ancora più esclusive, tra cui pinze anteriori Brembo M4.32 con dischi freno Brembo e tubi freno in treccia metallica. Al posteriore, inoltre, è presente un ammortizzatore Öhlins S46 completamente regolabile con manettino separato per gestire il precarico, mentre il manubrio accoglie una porta USB-C.
Nuove colorazioni 2027
Kawasaki Z1100 2027 si può richiedere nelle colorazioni EBONY / METALLIC CARBON GRAY, mentre il modello SE nelle tinte METALLIC MATTE, GRAPHENESTEEL GRAY / METALLIC MATTE e CARBON GRAY / CANDY FLAT BLAZED GREEN
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).