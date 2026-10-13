Ci siamo! Ecco la Kawasaki Versys 900, la più sportiva di sempre. Tutti i dettagli

''Quanto ci vorrebbe un Versys media, con il motore della Z e più agile della 1100, comodissima eh, però...''. Eccovi accontentati, Kawasaki presenta la nuova Versys 900 (azzeccato il mio pronostico), una crossover che porta una ventata di sportività nella gamma della Casa di Akashi, senza però rinunciare a quelle caratteristiche che hanno reso celebre il nome Versys: comfort, versatilità e attitudine ai lunghi viaggi.

La novità più importante si nasconde sotto la carrozzeria, dove trova posto il quattro cilindri in linea da 948 cc derivato dalla famiglia Z, capace di sviluppare 122 CV. Ma sarebbe riduttivo considerare la nuova 900 semplicemente una naked vestita da viaggiatrice: Kawasaki ha sviluppato un telaio a traliccio completamente nuovo, rivisto l'ergonomia e introdotto una dotazione elettronica che, per la prima volta su una Versys, comprende anche i sistemi di assistenza alla guida ARAS. Ma andiamo con ordine.

LA TECNICA: QUATTRO CILINDRI DA 122 CV

Il cuore della Versys 900 è il conosciuto quattro cilindri in linea Kawasaki da 948 cc, un'unità derivata dai modelli Supernaked Z e scelta per dare alla nuova crossover un carattere decisamente più vivace. Il motore non è stato semplicemente trapiantato dalla famiglia Z. Kawasaki è intervenuta sulla messa a punto dell'aspirazione e dello scarico per adattarne il carattere alla maggiore versatilità richiesta da una crossover.

Il motore mantiene un'architettura a corsa corta, con alesaggio e corsa di 73,4 x 56 mm, distribuzione bialbero e 16 valvole. I condotti di aspirazione lunghi e sottili favoriscono la coppia ai regimi medio-bassi, mentre i corpi farfallati elettronici da 36 mm contribuiscono a rendere più lineare la risposta all'acceleratore. Particolare attenzione è stata riservata anche all'erogazione tra 6.000 e 10.000 giri/min, dove emerge maggiormente il carattere sportivo del quattro cilindri.

La rapportatura finale lunga (42/15) è stata scelta per contenere il regime motore durante i trasferimenti autostradali e ridurre la necessità di cambiare frequentemente marcia. I numeri parlano di 122 CV (89,6 kW) a 9.500 giri/min e 97,3 Nm di coppia a 8.000 giri/min. Di serie troviamo anche il Kawasaki Quick Shifter (KQS).

TELAIO INEDITO E RUOTE DA 17 POLLICI: LA SPORTIVITÀ PASSA DALLA CICLISTICA

Se il motore arriva dalla famiglia Z, per la ciclistica Kawasaki ha preferito partire da un foglio bianco. La nuova Versys 900 utilizza infatti un telaio a traliccio sviluppato appositamente, con una struttura studiata per trovare il giusto compromesso tra rigidezza e sensibilità dell'avantreno.

Il nuovo telaio sfrutta il motore come elemento portante, con cinque punti di fissaggio rigidi. Una soluzione che contribuisce a contenere il peso della struttura e che, insieme alla distribuzione delle masse prossima al 50:50, punta a restituire un avantreno preciso e comunicativo. Le geometrie confermano l'attenzione riservata alla guida sportiva: interasse di 1.550 mm, inclinazione del cannotto di 24,5° e avancorsa di 106 mm. Numeri che Kawasaki ha cercato di conciliare con le esigenze del turismo, tanto che il robusto telaietto posteriore permette una capacità di carico complessiva di 220 kg, la stessa della Versys 1100.

La forcella rovesciata da 43 mm offre 150 mm di escursione ed è regolabile nel precarico e nel freno idraulico in estensione. Al posteriore troviamo uno schema Horizontal Back-link con 159 mm di escursione ruota, regolazione dell'estensione e un pratico pomello remoto per modificare il precarico quando si viaggia con passeggero e bagagli. L'impianto frenante prevede due dischi anteriori semiflottanti da 310 mm, abbinati a pinze monoblocco radiali a quattro pistoncini e pompa radiale. Dietro lavora invece un disco da 260 mm con pinza monopistoncino.

Il serbatoio ha una capacità di 20 litri e una conformazione studiata per concentrare parte del carburante verso l'anteriore, con la distribuzione dei pesi che è prossima al 50:50 tra anteriore e posteriore, mentre la scelta delle ruote conferma l'impostazione stradale del progetto: cerchi da 17 pollici, abbinati a pneumatici Metzeler Roadtec 01. Curiosa l'assenza del peso dichiarato... magari ce lo diranno a EICMA.

ERGONOMIA: SELLA REGOLABILE E PARABREZZA A SETTE POSIZIONI

Nonostante l'indole più sportiva, Kawasaki non ha dimenticato il comfort. La posizione di guida rimane eretta, come da tradizione Versys, mentre la sella offre un'altezza variabile tra 825 e 845 mm. Particolare attenzione è stata riservata anche alla conformazione del serbatoio nella zona di raccordo con la sella, studiata per facilitare l'appoggio dei piedi a terra e offrire contemporaneamente una presa efficace con le ginocchia durante la guida.

Il parabrezza è regolabile su sette posizioni, una soluzione pensata per adattare la protezione aerodinamica alla statura del pilota e alle diverse condizioni di utilizzo.

ARRIVA IL RADAR: LA VERSYS 900 FA UN SALTO TECNOLOGICO

Una delle novità più importanti riguarda l'elettronica. La Versys 900 è infatti il primo modello della famiglia a introdurre i sistemi ARAS (Advanced Rider Assistance Systems), portando sulla crossover Kawasaki alcune delle tecnologie di assistenza alla guida più evolute.

Il pacchetto comprende:

Adaptive Cruise Control Lite (ACC Lite): sistema di regolazione adattiva della velocità, non interviene sui freni, ma su corpo farfallato

Forward Collision Warning (FCW): avviso di potenziale collisione con il veicolo che precede.

Blind Spot Detection (BSD): monitoraggio degli angoli ciechi.

Emergency Stop Signal (ESS): segnalazione delle frenate d'emergenza per contribuire a ridurre il rischio di tamponamenti.

Una dotazione che rafforza soprattutto la vocazione turistica della nuova Versys, offrendo un supporto aggiuntivo durante i lunghi trasferimenti. Non mancano naturalmente i controlli elettronici più tradizionali, a partire dalla piattaforma inerziale che supporta l'ABS evoluto e la gestione dinamica della moto. La dotazione comprende infatti Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), Kawasaki Traction Control (KTRC), IMU-Enhanced ABS, Power Modes e Riding Modes integrati, oltre al già citato quickshifter.

STRUMENTAZIONE TFT, CONNETTIVITÀ E NAVIGAZIONE

La nuova Versys 900 utilizza una strumentazione TFT a colori da 5 pollici, dotata di due differenti modalità di visualizzazione, introdotta proprio sulla Z900. La prima privilegia le informazioni legate alla guida e al carattere sportivo della moto, mentre la seconda lascia maggiore spazio alla navigazione e ai dati utili durante i viaggi. Attraverso la connettività smartphone e l'app RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE è inoltre possibile sfruttare la navigazione Turn-by-Turn e le altre funzionalità connesse messe a disposizione da Kawasaki.

DESIGN AERO EDGE: UNA VERSYS DAL CARATTERE PIÙ AGGRESSIVO

Anche esteticamente la Versys 900 vuole distinguersi dalle sorelle. Il nuovo linguaggio stilistico, battezzato Aero Edge, introduce superfici tese e linee più dinamiche, con un lavoro sulla carrozzeria pensato per accompagnare il flusso dell'aria e alleggerire visivamente la moto. La sportività non sacrifica però la possibilità di viaggiare: Kawasaki ha sviluppato un nuovo bauletto da 47 litri e valigie laterali da 32 litri ciascuna, disponibili come accessori e integrate nel disegno della carrozzeria. La capacità complessiva del tris raggiunge quindi 111 litri, un valore interessante per chi utilizza la moto anche in coppia o per le vacanze.

ALLESTIMENTI: VERSYS 900, TOURER, GRAND TOURER E SE

La gamma della nuova Versys 900 comprende diverse possibilità di configurazione, a partire dalla versione standard, affiancata dagli allestimenti Tourer e Grand Tourer realizzati attraverso gli accessori originali Kawasaki.

È prevista anche una versione da 70 kW, mentre al vertice della proposta troviamo la Versys 900 SE, caratterizzata da una selezione di accessori dedicati che comprende:

Fari fendinebbia a LED

Paramani

Manopole riscaldabili

Protezione radiatore

Tamponi paratelaio

Puntale inferiore

Cavalletto centrale

Una configurazione che punta a offrire una moto già particolarmente completa per il turismo, lasciando comunque la possibilità di personalizzare ulteriormente la capacità di carico.

COLORI, PREZZO E DISPONIBILITÀ DELLA KAWASAKI VERSYS 900 2027

Per il Model Year 2027, Kawasaki ha previsto due colorazioni per ciascuna delle versioni principali. La Versys 900 standard sarà disponibile in Metallic Spark Black e Pearl Robotic White, mentre la SE potrà essere scelta nelle combinazioni Plasma Lime Green / Metallic Spark Black e Firecracker Red / Metallic Carbon Gray.

Di seguito, i prezzi di tutte le versioni:

VERSYS 900: 12.890 EURO

VERSYS 900 (70kW): 12.890 EURO

VERSYS 900 SE: 13.790 EURO

VERSYS 900 SE (70kW): 13.790 EURO

La nuova Versys 900 si presenta comunque come una proposta interessante per chi cerca una crossover prettamente stradale, capace di abbinare il carattere del quattro cilindri a una dotazione turistica completa. Le rivali? Senz'altro le nipponiche Honda CB1000GT e la best seller Tracer 9.

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