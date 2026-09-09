Kawasaki Z900RS 2027, nuovi colori ma la sostanza non cambia: ecco i prezzi

Stile classico, motore quattro cilindri da 948 cc e tecnologia moderna

Kawasaki Z900RS continuerà a essere protagonista del segmento Retro Sport anche nella gamma 2027 della casa giapponese. Il nuovo Model Year porta in dote solamente nuove colorazioni ma la meccanica rimane immutata. Scopriamo anche i prezzi.

Motore 4 cilindri e stile classico

Incastonato nel telaio a traliccio in acciaio troviamo un motore 4 cilindri di 948 cc in grado di erogare 116 CV a 9.300 giri al minuto. Unità che è stata sviluppata per offrire un equilibrio ideale tra prestazioni e controllo. Il tutto accompagnato dal sound pieno e coinvolgente dello scarico quattro-in-uno.

Parlando della ciclistica, Kawasaki Z900RS 2027 continua a offrire una forcella rovesciata da 41 mm che lavora in sinergia con la sospensione posteriore Horizontal Back-link. L'impianto frenante prevede davanti dischi con pinze ad attacco radiale. Di serie troviamo pure il traction control KTRC e la frizione assistita e antisaltellamento che contribuiscono a una guida fluida e sicura.

Kawasaki Z900RS

Stile che guarda al passato ma dotazione elettronica moderna. Z900RS integra soluzioni come l’acceleratore ride-by-wire che si abbina alla piattaforma inerziale IMU a 6 assi per abilitare funzioni avanzate come ABS cornering e cruise control elettronico. Il quick shifter bidirezionale di serie completa la dotazione tecnica.

Per chi cerca davvero il massimo può puntare sulla Kawasaki Z900RS SE 2027 che aggiunge componenti premium come gli steli forcella anodizzati oro, l’ammortizzatore posteriore Öhlins con serbatoio separato e regolazione remota del precarico, le pinze anteriori monoblocco Brembo e i tubi freno in treccia metallica.

Parlando ancora della tecnologia, la connettività wireless con lo smartphone tramite l’app Rideology di Kawasaki permette al pilota di accedere a numerose informazioni utili e di ricevere indicazioni stradali con guida vocale. Non manca poi un ricco catalogo di accessori originali come sella ribassata di 20 mm, manopole riscaldate, cover strumenti, griglia radiatore e componenti di protezione.

Colori 2027

Kawasaki Z900RS si potrà avere nelle seguenti colorazioni: Candytone Greenish Blue-82A oppure Ebony. La versione SE nella sola livrea Metallic Spark Black.

Prezzi

Kawasaki Z900RS 2027 può essere acquistata a 12.990 euro.

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