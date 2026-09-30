Nuova Kawasaki Ninja 650 MY2027: novità per ciclistica e strumentazione

Tra le moto sportive ma non estreme, la Kawasaki Ninja 650 rappresenta da tempo uno dei riferimenti della categoria. Per il Model Year 2027, la casa di Akashi ha deciso di aggiornare il modello puntando non su stravolgimenti d'impostazione, ma su interventi mirati dove serviva di più. L'obiettivo è affinare la guida tra le curve e alzare il livello della dotazione di serie, mantenendo intatta la facilità d'approccio che ne ha decretato il successo.

Kawasaki Ninja 650 MY2027 Metallic Flat Spark Black

Sospensioni: steli rovesciati per un avantreno più solido

La novità principale riguarda il comparto sospensioni. All'anteriore debutta un'inedita forcella Showa SFF-BP a steli rovesciati da 37 mm, che prende il posto della precedente unità telescopica tradizionale.

La struttura a steli rovesciati e le caratteristiche idrauliche aiutano a gestire meglio la pressione di smorzamento nei trasferimenti di carico. Per te che sei alla guida, questo significa un ingresso in curva più preciso, e una sensazione di maggiore stabilità quando azioni i freni.

Per mantenere l'equilibrio della ciclistica, i tecnici giapponesi hanno rivisto anche la sospensione posteriore, adottando una molla dalla taratura leggermente più sostenuta, studiata per lavorare in sinergia con il nuovo avantreno.

Frenata di livello superiore e look affilato

Insieme alla forcella, evolve in maniera sostanziale l'impianto frenante anteriore. Le vecchie pinze ad attacco assiale lasciano il posto a nuove pinze ad attacco radiale a quattro pistoncini. Il passaggio da due a quattro pistoncini per pinza ti garantisce una risposta alla leva più pronta, modulabile e incisiva quando decidi di alzare il ritmo.

A completare la revisione della parte frontale c'è un parafango anteriore ridisegnato: ora presenta un profilo laterale più ampio e avvolgente che veste gli steli della nuova forcella Showa, donando alla vista d'insieme un tocco visivo più moderno e curato.

Kawasaki Ninja 650 MY2027, 3/4 posteriore

Tecnologia a bordo e conferme meccaniche

Una volta in sella, trovi ad accoglierti il rinnovato display TFT a colori da 4,3 pollici, progettato per offrirti una lettura chiara e immediata di tutte le indicazioni principali. La connettività per smartphone tramite l'app Kawasaki Rideology fa un passo avanti, integrando ora anche le funzioni di navigazione e i comandi vocali, aspetti sempre utili sia nel commuting urbano sia nelle uscite del fine settimana.

Confermata in toto la base tecnica che già avevi imparato ad apprezzare:

Il bicilindrico parallelo da 649 cc , sempre pronto ai medi regimi e facile da gestire.

Il telaio a traliccio in acciaio abbinato a una sella posta a soli 785 mm da terra , ideale per toccare con sicurezza.

Il controllo di trazione KTRC , settabile su due livelli di intervento.

La disponibilità tra gli accessori del quick-shifter in salita per cambiate rapide senza frizione.

Colori e gamma MY2027

La Kawasaki Ninja 650 2027 rinnova la formula ''Fun-Style-Easy'' e si presenta con due opzioni cromatiche a catalogo: la classica Lime Green e la variante Metallic Flat Spark Black / Metallic Carbon Gray. I prezzi partono da 7.990 euro.

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