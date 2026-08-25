Kawasaki Ninja 1100 SX e SE: i nuovi colori dei modelli 2027

Scopri le nuove livree 2027 per le Kawasaki Ninja 1100 SX e SE: confermata la tecnica a partire dal motore quattro cilindri da 136 CV

Per il Model Year 2027, le eccellenti sport touring di Akashi - ossia la Kawasaki Ninja 1100SX e la sua variante più rifinita Ninja 1100SX SE - si ripresentano sul mercato puntando su un aggiornamento estetico incentrato su nuove colorazioni e grafiche, lasciando intatta una base meccanica che ha già ampiamente dimostrato il suo valore.

Kawasaki Ninja 1100 SX SE

Nuove livree per il Model Year 2027

L'intervento per il 2027 punta a rinfrescare il look affilato della carenatura, mantenendo la forte identità visiva della famiglia Ninja. Come di consueto per la casa giapponese, le disponibilità cromatiche specifiche potranno variare a seconda dei singoli mercati, ma l'obiettivo resta quello di offrire accostamenti capaci di esaltare le linee sportive e la presenza su strada sia della versione standard sia della versione Special Edition.

Kawasaki Ninja 1100 SX

Prestazioni e motore: confermato il quattro cilindri da 136 CV

Sotto il vestito, la sostanza rimane quella che conosci bene. A spingere entrambe le versioni troviamo il brillante motore quattro cilindri in linea da 1.099 cc, caratterizzato da raffreddamento a liquido, distribuzione DOHC e un rapporto di compressione di 11,8:1. Le prestazioni dichiarate confermano numeri di tutto rispetto per la categoria:

Potenza massima : 136 CV (100,0 kW) a 9.000 giri/min, affiancata dalla variante depotenziata da 116 CV (85,0 kW) a 8.000 giri/min.

Coppia massima : 113,0 Nm a 7.600 giri/min (108,0 Nm a 6.600 giri/min per la versione da 85 kW).

Serbatoio: 19 litri di capienza, ideali per garantire un'autonomia adeguata nei viaggi a medio e lungo raggio.

Kawasaki Ninja 1100 SX SE

Ciclistica e dettagli: cosa cambia tra la versione SX e la SE

Entrambi i modelli condividono il robusto telaio Diamond in alluminio, accoppiato a una forcella telescopica a steli rovesciati con 120 mm di escursione all'anteriore e al monoammortizzatore Horizontal Back-link con 141 mm di corsa al posteriore. Le ruote da 17 pollici montano coperture da 120/70 all'anteriore e un generoso 190/50 al posteriore.

Le differenze tra le due versioni si notano in piccoli ma significativi dettagli di componentistica, che influiscono leggermente anche sul peso complessivo.

Caratteristica Kawasaki Ninja 1100SX Kawasaki Ninja 1100SX SE Diametro disco anteriore 267 mm 270 mm Peso a secco stimato 214 kg 213 kg Peso in ordine di marcia (Curb mass) 235 kg 234 kg Altezza sella 835 mm 835 mm Interasse 1.440 mm 1.440 mm Capacità serbatoio 19 litri 19 litri

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