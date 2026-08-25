Kawasaki Ninja 1100 SX e SE: i nuovi colori dei modelli 2027

Per il Model Year 2027, le eccellenti sport touring di Akashi - ossia la Kawasaki Ninja 1100SX e la sua variante più rifinita Ninja 1100SX SE - si ripresentano sul mercato puntando su un aggiornamento estetico incentrato su nuove colorazioni e grafiche, lasciando intatta una base meccanica che ha già ampiamente dimostrato il suo valore.
Nuove livree per il Model Year 2027
L'intervento per il 2027 punta a rinfrescare il look affilato della carenatura, mantenendo la forte identità visiva della famiglia Ninja. Come di consueto per la casa giapponese, le disponibilità cromatiche specifiche potranno variare a seconda dei singoli mercati, ma l'obiettivo resta quello di offrire accostamenti capaci di esaltare le linee sportive e la presenza su strada sia della versione standard sia della versione Special Edition.
Prestazioni e motore: confermato il quattro cilindri da 136 CV
Sotto il vestito, la sostanza rimane quella che conosci bene. A spingere entrambe le versioni troviamo il brillante motore quattro cilindri in linea da 1.099 cc, caratterizzato da raffreddamento a liquido, distribuzione DOHC e un rapporto di compressione di 11,8:1. Le prestazioni dichiarate confermano numeri di tutto rispetto per la categoria:
Potenza massima: 136 CV (100,0 kW) a 9.000 giri/min, affiancata dalla variante depotenziata da 116 CV (85,0 kW) a 8.000 giri/min.
Coppia massima: 113,0 Nm a 7.600 giri/min (108,0 Nm a 6.600 giri/min per la versione da 85 kW).
Serbatoio: 19 litri di capienza, ideali per garantire un'autonomia adeguata nei viaggi a medio e lungo raggio.
Ciclistica e dettagli: cosa cambia tra la versione SX e la SE
Entrambi i modelli condividono il robusto telaio Diamond in alluminio, accoppiato a una forcella telescopica a steli rovesciati con 120 mm di escursione all'anteriore e al monoammortizzatore Horizontal Back-link con 141 mm di corsa al posteriore. Le ruote da 17 pollici montano coperture da 120/70 all'anteriore e un generoso 190/50 al posteriore.
Le differenze tra le due versioni si notano in piccoli ma significativi dettagli di componentistica, che influiscono leggermente anche sul peso complessivo.
|Caratteristica
|Kawasaki Ninja 1100SX
|Kawasaki Ninja 1100SX SE
|Diametro disco anteriore
|267 mm
|270 mm
|Peso a secco stimato
|214 kg
|213 kg
|Peso in ordine di marcia (Curb mass)
|235 kg
|234 kg
|Altezza sella
|835 mm
|835 mm
|Interasse
|1.440 mm
|1.440 mm
|Capacità serbatoio
|19 litri
|19 litri
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Ninja 1100 SX
|136 / 100
|15.140 €
|Ninja 1100 SX SE
|136 / 100
|16.890 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Kawasaki Ninja 1100 SX visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Kawasaki Ninja 1100 SX
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.