Kawasaki: torna su strada la Ninja H2. Ecco come è cambiata

Dopo settimane di teasing attraverso video pubblicati sui propri canali social, Kawasaki ufficializza il ritorno per il 2027 della sua ammiraglia sovralimentata: la Ninja H2. Nonostante l'aspetto sia rimasto praticamente immutato, gli ingegneri di Akashi hanno lavorato sodo per far tornare su strada la sportiva sovralimentata lavorando soprattutto sul suo cuore ''Supercharged'' ma non solo. Scopriamo insieme come cambia.

Motore rinnovato (ma depotenziato) per tornare tra noi

Kawasaki Ninja H2 2027, il motore è stato rivisto profondamento al suo interno

Come detto, gli sforzi di Kawasaki si sono concentrati prevalentemente sul motore a 4 cilindri in linea sovralimentato che, nonostante sembri identico al modello uscente nell'aspetto, ha subito importanti aggiornamenti in tutte le sue componenti. Sono stati aggiornati la girante e il sistema di aspirazione, così come pistoni, testata, cilindro, albero motore e alberi a camme i corpi farfallati e l’impianto di scarico. Il risultato, ottenuto anche con nuovi rapporti del cambio, è che la coppia massima (non dichiarata dal costruttore al momento) viene erogata a 8.500 giri/min, ovvero 1.500 giri più in basso rispetto al modello precedente (il picco era di 133,5 Nm) mentre la potenza passa da 231 CV a ''soli'' 209, ma è il sacrificio necessario per passare dalla omologazione Euro 4 a quella Euro 5+. Troppo pochi? Non temete, su ordinazione rimane disponibile la versione H2R, priva di vincoli omologativi e destinata al solo uso pista da oltre 300 CV.

Kawasaki Ninja H2 2027, 209 CV non bastano? C'è la R da oltre 300

Kawasaki comunica di aver privilegiato la corposità di erogazione ai medi e bassi regimi, per rendere più piacevole l'esperienza di guida, per averne la certezza non resta che provarla. Ma le novità non sono finite, proseguiamo.

Ciclistica: debuttano i freni Brembo

Kawasaki Ninja H2 2027, la moto ''spogliata''

La struttura della Ninja H2 2027 si conferma quasi nella sua totalità. Rimangono al loro posto il telaio a traliccio in tubi d'acciaio con monobraccio in alluminio, così come la forcella KYB AOS-II e l’ammortizzatore Öhlins TTX36 al posteriore. La novità principale sta nel debutto delle pinze freno Brembo Hypure all'anteriore. Accanto alla versione standard torna disponibile anche Ninja H2 Carbon in edizione limitata, dotata della carenatura superiore in fibra di carbonio realizzata in CFRP (Carbon-Fibre Reinforced Plastic), un materiale leggero e ad alta rigidità.

Tecnologia aggiornata

Kawasaki Ninja H2 2027, la nuova strumentazione

Come abbiamo avuto modo di notare nell'ultimo video teaser, sulla Ninja H2 2027 arriva una strumentazione aggiornata nel layout e in alcune sue funzionalità. Il nuovo display offre due modalità di visualizzazione selezionabili: il Type 1 propone un layout ispirato alla silhouette dei condotti dell’aria, mentre il Type 2 valorizza le informazioni relative al boost e introduce schermate di inclinazione e assetto di ispirazione aeronautica. Naturalmente, la dotazione comprende un pacchetto completo di assistenti alla guida, tra cui il controllo di trazione KTRC e il launch control KLCM rivisti, oltre a molte altre funzioni e alla connettività smartphone tramite l’app Kawasaki Rideology.

Data d'arrivo e prezzi

Purtroppo non posso essere più dettagliato di così, Kawasaki non svela mai tutti i dati tecnici della moto fino a EICMA o al momento del debutto effettivo sul mercato che, ipotizzo, sarà nel corso della primavera 2027. Ovviamente, non essendoci i dati tecnici non è ancora presente nemmeno il prezzo di listino. La vecchia era proposta a 29.700 euro ma c'è da scommettere che il prezzo sarà superiore.

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