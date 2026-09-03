Kawasaki Meguro S1 e W230 2027, le Classic si aggiornano con la nuova tinta Ebony

Piccoli ritocchi per le Kawasaki Meguro S1 e W230 che anche nel 2027 confermano la loro presenza all'interno della gamma della casa giapponese. Nessuna novità per quanto riguarda le specifiche tecniche di questi due modelli della gamma Classic del marchio che, ricordiamo, possono essere guidati dai possessori della patente A2.

Anima Classic

Kawasaki Meguro S1 e W230 possono contare sempre su di un motore monocilindrico a 4 tempi da 233 cc raffreddato ad aria da 18 CV che è stato sviluppato per offrire un'erogazione lineare grazie a una coppia spalmata lungo tutto l’arco di utilizzo. Il tutto per garantire una guida sempre fluida e naturale. Moto che mettono a disposizione una ciclistica compatta e leggera, pensata per trasmettere sicurezza, controllo e naturalezza in ogni fase della guida. Dal punto di vista del design, la Meguro S1 richiama la S1 degli anni '60, mentre la W230 prosegue la tradizione della famiglia W con proporzioni eleganti e linee pulite.

Kawasaki W230

Il telaio compatto contribuisce a rendere queste due moto leggere e intuitive, mentre elementi come la sella dal disegno classico, i parafanghi in acciaio, il serbatoio a goccia, la strumentazione rétro e le ruote a raggi rafforzano il legame con la tradizione.

Colori 2027

Kawasaki Meguro S1 e W230 sono proposte per il Model Year 2027 nella colorazione Ebony.

Prezzi

Il nuovo listino non è ancora stato comunicato. Tuttavia, i prezzi non dovrebbero variare molto rispetto a quelli attuali. Ricordiamo che Kawasaki Meguro S1 2026 costa 5.699 euro e Kawasaki W230 2026 4.999 euro.

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