Kawasaki Ninja 125 e Z125, ecco le colorazioni 2027

Kawasaki Ninja 125 e Z125 anche nel 2027 rappresenteranno la porta d'accesso della gamma della casa giapponese, modelli pensati per muovere i primi passi nel mondo delle due ruote. Entrambe possono essere guidate dai possessori della patente A1.

Il primo passo nel mondo Kawasaki

Ninja 125 presenta un look sportivo ispirato al mondo racing, mentre Z125 è una naked che adotta il caratteristico stile Sugomi. Entrambe adottano un telaio a traliccio di tubi, una soluzione tecnica affine a quella adottata sulle Ninja e Z Supercharged al vertice della gamma Kawasaki.

Kawasaki Ninja 125

Il cuore pulsante di entrambe le moto è un motore monocilindrico da 14 CV (10,4 kW), pensato per offrire facilità di guida e una risposta brillante lungo tutto l’arco di erogazione. Ninja 125 si caratterizza per una carenatura ispirata alle Ninja da competizione e offre una posizione di guida di ispirazione Supersport e una strumentazione completamente digitale. La dotazione tecnica prevede inoltre la presenza della sospensione posteriore Uni-Trak, forcella telescopica da 37 mm e impianto frenante ABS.

La Kawasaki Z125 rappresenta il punto d’accesso alla famiglia Z ed è pensata per chi predilige le naked. La base tecnica è comunque la stessa. Infatti, la Z125 adotta il medesimo schema sospensivo della Ninja 125 e, anche lei, offre strumentazione completamente digitale e impianto frenante con ABS. Inoltre, per accontentare un po' tutte le esigenze, la casa giapponese offre una sella optional più bassa di 25 mm per la Z125, mentre per la Ninja 125 ne è prevista una più alta di 20 mm.

Kawasaki Z125

Kawasaki Ninja 125 e Z125: le colorazioni 2027

Per il Model Year 2027, le due moto saranno disponibili nelle seguenti colorazioni.

Per Ninja 125:

Lime Green

Metallic Graphite Gray / Metallic Spark Black /Noble Frame Metallic

Red Ebony / Metallic Carbon Gray

Per Z125:

Metallic Spark Black

Pearl Storm Gray / Ebony / Metallic Green

Prezzi

I nuovi listini 2027 non sono stati comunicati ma non dovrebbero differire troppo da quelli attuali. Ricordiamo che Ninja 125 2026 costa 5.190 euro, mentre Z125 2026 4.890 euro.

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