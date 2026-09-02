Kawasaki aggiorna le best seller della famiglia Z: come cambiano Z650 e Z900

Kawasaki Z650 S e Z900 in versione 2027 avranno una veste cromatica rinnovata. Confermata la tecnica recentemente introdotta

Dopo aver annunciato i Model Year dei modelli touring come Versys e Ninja 1100, per Kawasaki è tempo di naked, vere e prorie best seller in Italia. La Casa di Akashi ha presentato Z650 S e Z900 2027, ecco cosa c'è di nuovo.

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Kawasaki Z650 S 2027, torna il rosso

La versione più ''pepata'' dell'intramontabile entry level Kawasaki è stata introdotta sul mercato quest'anno, dunque a meno di 12 mesi dal lancio era impensabile l'arrivo di novità più sostanziali rispetto a nuove colorazioni. La Z 650 S 2027 (disponibile anche depotenziata a 35 kW) sarà proposta nelle seguenti colorazioni:



• EBONY / METALLIC CARBON GRAY

• CANDY PERSIMMON RED / METALLIC CARBON GRAY

• PEARL BLIZZARD WHITE / EBONY / CANDY LIME GREEN TYPE 3

Z 900: tre versioni e nuove colorazioni

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Discorso analogo anche per la Z900 che, seppur meno fresca di introduzione sul mercato, ha visto l'introduzione di importanti aggiornamenti tecnici - soprattutto dal punto di vista tecnologico - non troppo tempo fa, il progetto è ancora fresco e competitivo, come dimostra il buon comportamento in termini di vendite. La naked media di Akashi sarà proposta ancora una volta in tre versioni, ovvero standard, depotenziabile con potenza di 70 kW e la top di gamma SE. Anche in questo caso le novità si concentrano sulle colorazioni che saranno le seguenti:

Z900 e Z900 70 kW:

• EBONY / METALLIC CARBON GRAY

• CANDY PERSIMMON RED / METALLIC CARBON GRAY

• PEARL BLIZZARD WHITE / PLASMA LIME GREEN / EBONY

Z900 SE:

• METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL GRAY / METALLIC MATTE CARBON GRAY / GOLDEN

BLAZED GREEN

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