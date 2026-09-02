Kawasaki aggiorna le best seller della famiglia Z: come cambiano Z650 e Z900

Dopo aver annunciato i Model Year dei modelli touring come Versys e Ninja 1100, per Kawasaki è tempo di naked, vere e prorie best seller in Italia. La Casa di Akashi ha presentato Z650 S e Z900 2027, ecco cosa c'è di nuovo.
Z 650 S: come cambia
Kawasaki Z650 S 2027, torna il rosso
La versione più ''pepata'' dell'intramontabile entry level Kawasaki è stata introdotta sul mercato quest'anno, dunque a meno di 12 mesi dal lancio era impensabile l'arrivo di novità più sostanziali rispetto a nuove colorazioni. La Z 650 S 2027 (disponibile anche depotenziata a 35 kW) sarà proposta nelle seguenti colorazioni:
• EBONY / METALLIC CARBON GRAY
• CANDY PERSIMMON RED / METALLIC CARBON GRAY
• PEARL BLIZZARD WHITE / EBONY / CANDY LIME GREEN TYPE 3
Z 900: tre versioni e nuove colorazioni
Z 900 2027, il bianco è il nuovo colore
Discorso analogo anche per la Z900 che, seppur meno fresca di introduzione sul mercato, ha visto l'introduzione di importanti aggiornamenti tecnici - soprattutto dal punto di vista tecnologico - non troppo tempo fa, il progetto è ancora fresco e competitivo, come dimostra il buon comportamento in termini di vendite. La naked media di Akashi sarà proposta ancora una volta in tre versioni, ovvero standard, depotenziabile con potenza di 70 kW e la top di gamma SE. Anche in questo caso le novità si concentrano sulle colorazioni che saranno le seguenti:
Z900 e Z900 70 kW:
• EBONY / METALLIC CARBON GRAY
• CANDY PERSIMMON RED / METALLIC CARBON GRAY
• PEARL BLIZZARD WHITE / PLASMA LIME GREEN / EBONY
Z900 SE:
• METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL GRAY / METALLIC MATTE CARBON GRAY / GOLDEN
BLAZED GREEN
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Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.