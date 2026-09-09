"Return to Beyond Belief": altro video teaser per la nuova Kawasaki H2?

Il "Supercharger" fischia nel nuovo video teaser rilasciato da Kawasaki sui social. Ci sono anche il contagiri e la velocità

EICMA si avvicina e con lei le prime indiscrezioni sui nuovi modelli in arrivo, che siano immagini rubate o vere e proprie campagne di comunicazione anticipatorie, ovvero i teaser. Settimana scorsa Kawasaki ha iniziato la sua, dal titolo ''Return to Beyond Belief''. Nel primo capitolo - che potete recuperare qui - abbiamo scoperto il motto e che la moto che ci farà Ritornare oltre l'incredibile sarà sovralimentata, verosimilmente si tratterà della nuova Ninja H2.

Nuovo video, più dettagli

Non troppo tempo fa, sempre sui proprio canali social, la Casa di Akashi ha rilasciato un nuovo video della serie. Questa volta di dettagli concreti ce ne sono eccome. Guardate voi stessi:



Bene, come avrete notato dalle immagini sembrerebbe proprio il cockpit aggiornato - lo strumento è di ultima generazione - della H2 che già conosciamo. Nei commenti c'è chi paventa anche altre ipotesi suggestive, dalla Verys ad una nostalgica GPZ, fino a chi sogna una nuova ZX-9R, dando vita ad una sportiva sovralimentata che se la giocherebbe con KTM 990 RC-R, Yamaha R9 e Ducati Panigale V2. A scatenare la fantasia degli investigatori da social è la velocità contenuta (se contenuta si può definire) nelle prime marce, che porterebbe a pensare ad una cilindrata inferiore ai 1.000 cc. Confrontando questo video con uno della ZH2 che avevo in archivio, però, ho notato che entrando in 4°marcia la moto del video tocca i 200 km/h, valore tutto sommato in linea con quello registrato in sella alla naked sovralimentata.



Insomma, di spazio per fantasie e supposizioni ce n'è in abbondanza, chissà se arriveranno altri capitoli per fare chiarezza prima di EICMA... Stay tuned.

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