"Return to Beyond Belief": altro video teaser per la nuova Kawasaki H2?

EICMA si avvicina e con lei le prime indiscrezioni sui nuovi modelli in arrivo, che siano immagini rubate o vere e proprie campagne di comunicazione anticipatorie, ovvero i teaser. Settimana scorsa Kawasaki ha iniziato la sua, dal titolo ''Return to Beyond Belief''. Nel primo capitolo - che potete recuperare qui - abbiamo scoperto il motto e che la moto che ci farà Ritornare oltre l'incredibile sarà sovralimentata, verosimilmente si tratterà della nuova Ninja H2.
Nuovo video, più dettagli
Non troppo tempo fa, sempre sui proprio canali social, la Casa di Akashi ha rilasciato un nuovo video della serie. Questa volta di dettagli concreti ce ne sono eccome. Guardate voi stessi:
Bene, come avrete notato dalle immagini sembrerebbe proprio il cockpit aggiornato - lo strumento è di ultima generazione - della H2 che già conosciamo. Nei commenti c'è chi paventa anche altre ipotesi suggestive, dalla Verys ad una nostalgica GPZ, fino a chi sogna una nuova ZX-9R, dando vita ad una sportiva sovralimentata che se la giocherebbe con KTM 990 RC-R, Yamaha R9 e Ducati Panigale V2. A scatenare la fantasia degli investigatori da social è la velocità contenuta (se contenuta si può definire) nelle prime marce, che porterebbe a pensare ad una cilindrata inferiore ai 1.000 cc. Confrontando questo video con uno della ZH2 che avevo in archivio, però, ho notato che entrando in 4°marcia la moto del video tocca i 200 km/h, valore tutto sommato in linea con quello registrato in sella alla naked sovralimentata.
Insomma, di spazio per fantasie e supposizioni ce n'è in abbondanza, chissà se arriveranno altri capitoli per fare chiarezza prima di EICMA... Stay tuned.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.