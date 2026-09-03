Kawasaki Ninja H2 2027, il teaser anticipa il possibile grande ritorno in Europa

Kawasaki ha pubblicato un video teaser che anticipa l'arrivo di quella che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere una nuova Ninja H2 per il 2027. La casa giapponese ha condiviso il breve filmato su Instagram e sul canale YouTube di Kawasaki Europe. Della durata di soli 12 secondi, il video fa sentire il sound di un motore e include la frase ''Return To Beyond Belief''.

Cosa sappiamo?

Le nuove certificazioni presentate all'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti (EPA) e al California Air Resources Board (CARB), indicavano che la Kawasaki Ninja H2 del 2027 condivideva i dati sulle emissioni con la Z H2, che utilizza una versione meno potente del motore a quattro cilindri in linea sovralimentato. La Z H2 vanta una potenza dichiarata di 197 CV, rispetto ai 228 CV della Ninja H2 attuale. Perché questa riduzione di potenza?

Un motivo ci sarebbe. Mentre l'attuale Ninja H2 è disponibile negli Stati Uniti e in diversi altri mercati, è assente dall'Europa dal 2021 perché non conforme agli standard Euro 5. La Z H2, invece, insieme alla Ninja H2 SX, sono rimaste parte del portfolio di Kawasaki Europa. Sembra quindi che la casa giapponese abbia deciso di reintrodurre la Ninja H2 in Europa nel 2027 utilizzando il motore della Z H2 che è conforme con gli standard sulle emissioni.

Certo circa 30 CV in meno sono tanti ma la potenza massima rimane comunque considerevole. Inoltre, con la giusta messa a punto il nuovo modello può risultare altrettanto veloce dove davvero conta, nonostante il numero inferiore di CV riportato sulla scheda tecnica.

Il teaser di Kawasaki non fornisce una tempistica per l'annuncio della nuova Ninja H2. Tuttavia, possiamo immaginare che un annuncio possa arrivare a breve, magari in occasione di EICMA 2026. Non rimane che pazientare ancora un po' dato che EICMA si svolgerà all'inizio di novembre.

Fonte: Motorcycle.com

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