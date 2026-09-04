Kawasaki Z650RS 2027, nuovi colori e confermata la meccanica: ecco i prezzi

Arriva il Model Year 2027 della Kawasaki Z650RS che porta in dote solamente alcuni piccoli ritocchi concentrati sulla livrea. La meccanica della moto viene infatti confermata.

Una naked con uno stile senza tempo

Z650RS può contare su di un telaio a traliccio e su di un motore bicilindrico parallelo da 649 cc in grado di erogare 68 CV. Il suo stile Retro Sport si traduce in una guida meno caricata sull’anteriore e in una posizione di guida più eretta e naturale. I richiami al passato passano anche attraverso il classico faro rotondo a LED e la strumentazione con tachimetro e contagiri in stile analogico, affiancati da un display LCD multifunzione. La moto offre poi una contenuta altezza della sella da terra, pari a 820 mm, oltre a disporre di un setup delle sospensioni pensato per offrire una guida intuitiva.

Kawasaki Z650RS MY27

Di serie anche il controllo di trazione Kawasaki KTRC a due livelli. Per la Kawasaki Z650RS è disponibile una gamma di accessori, dalla sella ribassata di 20 mm agli elementi di protezione in caso di caduta, fino all’impianto di scarico completo Akrapovic.

Nuove colorazioni per il 2027

Con il nuovo Model Year 2027, la Kawasaki Z650RS sarà disponibile in nuove colorazioni che sono le seguenti:

Ebony / Bead Bright Silver / Noble Frame Metallic Red

Metallic Ocean Blue / Bead Bright Silver / Wheel Gold-63j

Ebony / Flat Ebony Type2

Prezzi

Il prezzo della nuova Kawasaki Z650RS 2027 è di 8.090 - 8.290 euro a seconda della colorazione scelta.

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