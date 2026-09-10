Kawasaki ZX-6R affonda nei Caraibi e torna in strada: la storia di Débora

Débora — questo il nome che il suo proprietario le ha dato — è una Kawasaki ZX-6R che ha vissuto una storia decisamente atipica. Una sportiva come lei sarebbe progettata per aggredire il punto di corda tra passi alpini e circuiti, lei no. Toni Moles, motociclista spagnolo, le ha riservato una vita tutt'altro che lineare, trasformandola in una vera e propria globetrotter, attraversando quattro continenti e non solo. La povera Débora è persino finita sul fondo dei Caraibi, ma c'è un lieto fine.

La voglia di viaggiare di Toni, ma a modo suo

Co-protagonista della storia è Toni Moles, spagnolo di Benicarló noto sui social come Toninja. Tutto parte a 17 anni, con un viaggio in solitaria verso le Alpi francesi a bordo di una Yamaha YZF-R125. Da quel momento i viaggi diventano una costante, e a 19 anni Toni acquista la moto che lo accompagnerà per i vent'anni successivi: una ZX-6R 636 del 2004.

Per raggiungere i suoi scopi, ovvero girare ogni angolo del globo terracqueo, la ZX-6R ha subito trasformazioni e adeguamenti: borse laterali, equipaggiamento tecnico vario e pneumatici tassellati Continental TKC80. Tra i luoghi da cartolina visitati dallo spagnolo e la sua Débora ci sono Dakar, Sudafrica, Kenya, Iran, Pakistan, Sud-est asiatico. L'avventuroso duo è arrivato persino a correre il Krystall Rally norvegese in pieno inverno, con gomme chiodate su neve e ghiaccio.

Nel 2024 il conto era già a 174.000 km e 81 paesi visitati, con un nuovo obiettivo all'orizzonte: attraversare il Darién Gap fino a Panama.

Immersione non prevista, ma non è finita

Non sempre il viaggio è stato lineare per Débora

Nel 2025, durante la traversata verso Panama, la nave su cui è imbarcata la Kawasaki affonda nei Caraibi. Débora finisce sul fondale marino, dopo aver retto a deserti, neve e centinaia di migliaia di chilometri. Secondo quanto riporta Grit & Dust, un team di recupero la individua due giorni dopo e la riporta in superficie. Nonostante il tempo trascorso in acqua, la moto viene restaurata — e Toni sceglie di non sostituirla con un mezzo più adatto al viaggio, ma di ripartire con lei.

Oggi Débora ha superato i 250.000 km e i 90 paesi visitati in quattro continenti, un percorso fuori scala per una moto pensata per curve e circuiti, non per confini e deserti. Ed è proprio questo scarto — tra il progetto originale e l'uso che ne è stato fatto — a rendere la vicenda di Toni Moles una delle storie più curiose nel mondo del motociclismo avventura: l'ennesima dimostrazione che, a volte, è il pilota a decidere cosa una moto può diventare.

Fonte: MotoStation

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