Kawasaki presenta la ZX-10R 2027: cosa c'è di nuovo?

Continuano ad arrivare copiose le novità in casa Kawasaki, che si prepara ad un 2027 davvero in grande stile, tra ritorni importanti come quello della Ninja H2, aggiornamenti sostanziali a modelli apprezzati come la Ninja 650 o... novità meno sensazionali, ma comunque degne di essere comunicate. Sarà il caso della nuova Ninja ZX-10R 2027? Scopriamolo insieme.
Ancora in due versioni, con la RR sempre limitata a 500 unità
La prima è una ''non novità'', ovvero Kawasaki conferma la presenza nel 2027 di entrambe le versionid della sua sportiva: la standard ZX-10R e la ''Omologation Special'' ZX-10RR, ancora prodotta in tiratura limitata di 500 unità, il minino per poter continuare a correre nel Mondiale SBK.
Per entrambe non sono da segnalare importanti aggiornamenti tecnici, infatti la Casa di Akashi ha trasposto la base tecnica aggiornata per il 2026 (qui il video e l'articolo di EICMA 2025) anche sul model year 2027.
Il nero sta bene anche con la Ninja
Kawasaki ZX-10R 2027: nuovo look total black
Ebbene sì, nessuna novità per cui strapparsi i capelli - nel mio caso già in difficoltà - per le Ninja da 1.000 cc, che poco meno di 12 mesi fa si sono aggiornate in maniera significativa. L'unica notizia è che per la ZX-10R, in alternativa all'immancabile colorazione verde, sarà disponibile anche la nuova Metallic Flat Spark Black/Metallic Spark Black: una combinazione di nero lucido e opaco che va ad esaltare l'aggressività e la sportività della sportiva giapponese.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Ninja ZX-10R Ninja ZX-10R
|197 / 144
|18.990 €
|Ninja ZX-10R Ninja ZX-10R
|203 / 149
|21.590 €
|Ninja ZX-10R Ninja ZX-10RR
|197 / 144
|28.990 €
|Ninja ZX-10R Ninja Zx-10RR
|204 / 150
|29.990 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Kawasaki Ninja ZX-10R visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Kawasaki Ninja ZX-10R
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.