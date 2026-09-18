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Kawasaki, nuove offerte fino al 31 ottobre: sconti e vantaggi

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2 ore fa - Pioggia di offerte sulla gamma

Nuove offerte Kawasaki su un'ampia parte della gamma moto
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Kawasaki continua a spingere sulla vendita delle sue moto attraverso offerte e promozioni che vanno a toccare buona parte della sua gamma per offrire vantaggi interessanti ai clienti. Le offerte riguardano sia la gamma stradale che quella offroad.

Le nuove promozioni sono valide dal 15 settembre al 31 ottobre. Entriamo più nei dettagli e scopriamole.

Offerta Kawasaki gamma stradale

KLE500 SE MY26: Kit Adventure Tourer del valore di € 1.100 in omaggio

Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY25: 900 € di vantaggi

  • Eliminator 500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.590
  • Eliminator 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 5.990

Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY26: 800 € di vantaggi

  • Eliminator 500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.690
  • Eliminator 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 6.090

Ninja 500 & Ninja 500 SE fino a MY26: 600 € di vantaggi

  • Ninja 500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.890
  • Ninja 500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.990
  • Ninja 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 6.390
  • Ninja 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 6.490

Ninja ZX-4R & Ninja ZX-4RR fino a MY26: 700 € di vantaggi

  • Ninja ZX-4R MY25 Prezzo promo a partire da € 8.290
  • Ninja ZX-4RR MY25 Prezzo promo a partire da € 8.990
  • Ninja ZX-4R MY26 Prezzo promo a partire da € 8.290
  • Ninja ZX-4RR MY26 Prezzo promo a partire da € 9.090

Versys 1100 S & Versys 1100 SE fino a MY26: Kit tourer del valore di € 900 in omaggio

Versys 650 MY25: 1.250 € di vantaggi + primo tagliando incluso

  • Prezzo promo a partire da € 6.940

Versys 650 MY26: 1.200 € di vantaggi con primo tagliando incluso

  • Prezzo promo a partire da € 7.140

Z900 - tutti gli allestimenti MY26: Trade In 800 €

  • Prezzo promo a partire da € 9.190

Z900 - tutti gli allestimenti MY25: Trade In 1.000 €

  • Prezzo promo a partire da € 8.990

Z650 S fino a MY26: Trade In 500 €

  • Prezzo promo a partire da € 6.990

Z500 & Z500 SE fino a MY26: 500 € di vantaggi

  • Z500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.490
  • Z500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.590
  • Z500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 5.840
  • Z500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 5.940

Z650: Trade In 900 €

  • Prezzo promo a partire da € 6.490

Z900RS: Trade In 900 €

  • Prezzo promo MY26 a partire da € 12.090

Z650RS: Trade In 800 €

  • Z650RS MY25 Prezzo promo a partire da € 7.190
  • Z650RS MY26 Prezzo promo a partire da € 7.290

W800: 1.530 € di vantaggi

  • Prezzo promo a partire da € 9.160

W230 e Meguro S1 fino a MY26: 700 € di vantaggi

  • W230 Prezzo promo a partire da € 4.299
  • Meguro S1 Prezzo promo a partire da € 4.999

Ninja 1100SX MY25: Trade in 1000 € + Kit Tourer del valore di € 1.550 in omaggio

  • Prezzo in promo a partire da € 14.190

Ninja 1100SX SE MY25: Trade in 1000 € + Kit Tourer del valore di € 1.300 in omaggio

  • Prezzo in promo a partire da € 15.940

Ninja 1100SX MY26: Kit Tourer del valore di € 1.550 in omaggio

Ninja 1100SX SE MY26: Kit Tourer del valore di € 1.300 in omaggio

Z 7 Hybrid / Ninja 7 Hybrid: 3.800 € di vantaggi

  • Prezzo promo a partire da € 6.495

Ninja 7 Hybrid - ''Km 0'': 4.500 € di vantaggi

  • Prezzo promo a partire da € 5.495

Kawasaki gamma Hybrid

Offerta Kawasaki gamma offroad

  • KX250 MY25: € 1.620 di vantaggi - prezzo da € 8.270
  • KX250 X MY25: € 1.740 di vantaggi - prezzo da € 8.250
  • KX450 MY25: € 1.860 di vantaggi - prezzo da € 8.930
  • KX450 X MY25: € 1.930 di vantaggi - prezzo da € 8.960
  • KX250 MY26: € 1.620 di vantaggi - prezzo da € 8.420
  • KX450 MY26: € 1.850 di vantaggi - prezzo da € 9.090
  • KX450 X MY26: € 1.630 di vantaggi - prezzo da € 9.410
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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