Kawasaki, nuove offerte fino al 31 ottobre: sconti e vantaggi

Kawasaki continua a spingere sulla vendita delle sue moto attraverso offerte e promozioni che vanno a toccare buona parte della sua gamma per offrire vantaggi interessanti ai clienti. Le offerte riguardano sia la gamma stradale che quella offroad.
Le nuove promozioni sono valide dal 15 settembre al 31 ottobre. Entriamo più nei dettagli e scopriamole.
Offerta Kawasaki gamma stradale
KLE500 SE MY26: Kit Adventure Tourer del valore di € 1.100 in omaggio
Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY25: 900 € di vantaggi
- Eliminator 500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.590
- Eliminator 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 5.990
Eliminator 500 & Eliminator 500 SE MY26: 800 € di vantaggi
- Eliminator 500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.690
- Eliminator 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 6.090
Ninja 500 & Ninja 500 SE fino a MY26: 600 € di vantaggi
- Ninja 500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.890
- Ninja 500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.990
- Ninja 500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 6.390
- Ninja 500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 6.490
Ninja ZX-4R & Ninja ZX-4RR fino a MY26: 700 € di vantaggi
- Ninja ZX-4R MY25 Prezzo promo a partire da € 8.290
- Ninja ZX-4RR MY25 Prezzo promo a partire da € 8.990
- Ninja ZX-4R MY26 Prezzo promo a partire da € 8.290
- Ninja ZX-4RR MY26 Prezzo promo a partire da € 9.090
Versys 1100 S & Versys 1100 SE fino a MY26: Kit tourer del valore di € 900 in omaggio
Versys 650 MY25: 1.250 € di vantaggi + primo tagliando incluso
- Prezzo promo a partire da € 6.940
Versys 650 MY26: 1.200 € di vantaggi con primo tagliando incluso
- Prezzo promo a partire da € 7.140
Z900 - tutti gli allestimenti MY26: Trade In 800 €
- Prezzo promo a partire da € 9.190
Z900 - tutti gli allestimenti MY25: Trade In 1.000 €
- Prezzo promo a partire da € 8.990
Z650 S fino a MY26: Trade In 500 €
- Prezzo promo a partire da € 6.990
Z500 & Z500 SE fino a MY26: 500 € di vantaggi
- Z500 MY25 Prezzo promo a partire da € 5.490
- Z500 MY26 Prezzo promo a partire da € 5.590
- Z500 SE MY25 Prezzo promo a partire da € 5.840
- Z500 SE MY26 Prezzo promo a partire da € 5.940
Z650: Trade In 900 €
- Prezzo promo a partire da € 6.490
Z900RS: Trade In 900 €
- Prezzo promo MY26 a partire da € 12.090
Z650RS: Trade In 800 €
- Z650RS MY25 Prezzo promo a partire da € 7.190
- Z650RS MY26 Prezzo promo a partire da € 7.290
W800: 1.530 € di vantaggi
- Prezzo promo a partire da € 9.160
W230 e Meguro S1 fino a MY26: 700 € di vantaggi
- W230 Prezzo promo a partire da € 4.299
- Meguro S1 Prezzo promo a partire da € 4.999
Ninja 1100SX MY25: Trade in 1000 € + Kit Tourer del valore di € 1.550 in omaggio
- Prezzo in promo a partire da € 14.190
Ninja 1100SX SE MY25: Trade in 1000 € + Kit Tourer del valore di € 1.300 in omaggio
- Prezzo in promo a partire da € 15.940
Ninja 1100SX MY26: Kit Tourer del valore di € 1.550 in omaggio
Ninja 1100SX SE MY26: Kit Tourer del valore di € 1.300 in omaggio
Z 7 Hybrid / Ninja 7 Hybrid: 3.800 € di vantaggi
- Prezzo promo a partire da € 6.495
Ninja 7 Hybrid - ''Km 0'': 4.500 € di vantaggi
- Prezzo promo a partire da € 5.495
Offerta Kawasaki gamma offroad
- KX250 MY25: € 1.620 di vantaggi - prezzo da € 8.270
- KX250 X MY25: € 1.740 di vantaggi - prezzo da € 8.250
- KX450 MY25: € 1.860 di vantaggi - prezzo da € 8.930
- KX450 X MY25: € 1.930 di vantaggi - prezzo da € 8.960
- KX250 MY26: € 1.620 di vantaggi - prezzo da € 8.420
- KX450 MY26: € 1.850 di vantaggi - prezzo da € 9.090
- KX450 X MY26: € 1.630 di vantaggi - prezzo da € 9.410
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).