Benda brevetta un motore sovralimentato: in arrivo una moto turbo?

In passato, le moto stradali dotate di motore sovralimentato non hanno avuto una grande fortuna. Tuttavia, oggi qualcosa sta cambiando e c'è un rinnovato interesse per le moto dotate di motori turbocompressi. La tecnologia moderna e le crescenti esigenze di riduzione delle emissioni e dei consumi di carburante spingono i produttori in questa direzione.

Pesiamo, per esempio, alla Honda V3R E-Compressor che si avvicina sempre di più alla commercializzazione. Ci sono poi Yamaha e Suzuki che stanno entrambe lavorando a modelli dotati di tale tecnologia. Kawasaki continua a offrire la sua gamma H2 con compressore volumetrico. Adesso c'è una novità in quanto il marchio cinese Benda ha depositato dei brevetti che dimostrano l'avvio di un proprio progetto di moto con motore sovralimentato.

Cosa racconta il brevetto?

Le immagini mostrano un motore a V. Non è chiaro se si tratta di un V2 o un V4 in quanto il brevetto mostra solo uno spaccato del motore. Unità che si caratterizza per la presenza un compressore, dello stesso tipo utilizzato dalla Kawasaki H2, ma montato in basso davanti al motore, anziché sopra la trasmissione come sulla Kawasaki. Il compressore è azionato da ingranaggi collegati all'albero motore, alloggiati in un'estensione nel basamento del motore.

Benda brevetto motore sovralimentato

I realtà, non è la prima volta che Benda è interessata ai motori sovralimentati. Infatti, già nel 2021 aveva anticipato l'arrivo di una moto sportiva bicilindrica da 300 cc, la VTR300 Turbo, che però non è mai stata commercializzata. Nel 2022 sono emersi i disegni CAD del prototipo, con la targa ''VTR300''.

Benda brevetto motore sovralimentato

Che la VTR300 sia ancora in programma? Possibile. Un progetto simile richiede diverso tempo e adesso la tecnologia dei motori sovralimentati ha fatto ulteriori passi avanti. Dunque, i tempi potrebbero essere maturi per proporre una moto simile. Non si può quindi fare altro che attendere novità per capire se il brevetto rimarrà chiuso in un cassetto o se Benda sta lavorando davvero per portare su strada una moto turbo.

Fonte: Australian Motoryclces News

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