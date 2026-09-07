Benda Napoleon Bob 125, la piccola cruiser con motore V-Twin a 4.990 euro

Benda Napoleon Bob 125 è una piccola cruiser che si distingue per una scelta tecnica davvero particolare che riguarda il motore. Infatti, incastonato nel telaio non troviamo un'unità monocilindrica di 125 cc ma piuttosto un motore V-Twin raffreddato a liquido in grado di erogare 14 CV a 9.500 giri/min e 10,9 Nm di coppia a 6.500 giri/min. La scelta del V-Twin è abbastanza normale su moto di categoria superiore ma non nel segmento delle 125 cc. Con questa celta, Benda vuole puntare sull'erogazione di coppia ai bassi regimi tipica dei motori bicilindrici.

Benda Napoleon Bob 125

Inoltre, questo motore permette di offrire un sound più pieno rispetto a quello di un motore monocilindrico. Il cambio è un 6 rapporti. Velocità massima di 98 km/h.

Benda Napoleon Bob 125: le altre caratteristiche tecniche

Estetica in stile Bobber con un faro anteriore Full LED pensato per offrire un'elevata efficienza luminosa, assicurando una visibilità ottimale anche nelle ore notturne. Troviamo poi specchietti retrovisori circolari e il serbatoio dalle linee slanciate. La dotazione della moto include pure una strumentazione che si caratterizza per combinare elementi analogici e digitali in uno schermo da 4,3 pollici.

Benda Napoleon Bob 125

Parlando della ciclistica, invece, la Benda Napoleon Bob 125 propone davanti un sistema ibrido con forcella telescopica semi-nascosta, e due ammortizzatori laterali a vista. Si tratta di un'architettura ereditata dalla Napoleon Bob 250. Al posteriore, invece, troviamo un doppio ammortizzatore regolabile nel precarico. La dotazione tecnica prevede pure la presenza di un freno a disco anteriore e posteriore con sistema ABS a doppio canale. In tema di ergonomia, la posizione del manubrio e l'altezza della sella sono state studiate per offrire una postura naturale e confortevole, sia negli spostamenti quotidiani sia sulle percorrenze più lunghe.

Benda Napoleon Bob 125

Peso in ordine di marcia di 195 kg.

Prezzo

Quanto costa Benda Napoleon Bob 125? Disponibile nelle colorazioni Retro Green e Phantom Black, si può mettere nel garage di casa a 4.990 euro.

VEDI ANCHE

Tags