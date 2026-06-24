Nuova Chinchilla 500, in arrivo la frizione elettronica: Benda segue Honda

Benda si sta preparando ad aggiornare la sua cruiser bicilindrica di media cilindrata, la Chinchilla 500, almeno stando a quanto emerge dai documenti di omologazione depositati in Cina. La novità più interessante? A quanto pare è in arrivo la frizione elettronica con un sistema simile all'E-Clutch di Honda. Ci saranno poi alcune novità di design e un miglioramento delle prestazioni.

Frizione elettronica in arrivo sulla Chinchilla 500: come funziona

Come accennato, si tratta di una soluzione tecnica concettualmente simile a quella che offre Honda. Come il sistema della casa giapponese, la moto mantiene una frizione completamente convenzionale, con leva sul manubrio sinistro e cambio a pedale, ma aggiunge un sistema servoassistito elettromeccanico che può azionare automaticamente la frizione quando il pilota non desidera farlo manualmente. Una volta inserita la marcia, il pilota può partire senza usare la leva, affidandosi alla centralina e al servocomando della frizione; una volta in movimento, il pilota può cambiare marcia senza toccare la frizione. In fase di arresto, il processo è inverso: la frizione si disinnesta automaticamente prima che il motore si spenga. Per disattivare il funzionamento automatizzato è sufficiente azionare la leva della frizione per riprendere il pieno controllo.

I documenti di omologazione di Benda mostrano che la nuova Chinchilla 500 sarà offerta anche con frizione tradizionale.

Cresce la potenza

Arrivo della frizione elettronica a parte, sulla nuova Benda Chinchilla 500 il bicilindrico a V aumenterà di cilindrata arrivando alla soglia dei 500 cc. Questa novità permetterà di portare la potenza a 54 CV dai 47 CV attuali. Dal punto di vista del design, il nuovo modello si distingue per un parafango posteriore più lungo, che gli conferisce un profilo da cruiser più convenzionale, e per la presenza di un doppio scarico al posto dei terminali sovrapposti del modello attuale. Inoltre, arriva un nuovo faro già comunque visto sulla Benda LFC700.

Sul serbatoio e sul parafango posteriore troveremo adesso inserti in legno, una scelta decisamente curiosa.

Fonte: Cycle World

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/06/2026