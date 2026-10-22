Svelata la nuova Yamaha MT-125 2027: ecco cosa cambia davvero

Yamaha MT-125 si rinnova profondamente con il Model Year 2027, tanto che la casa giapponese parla addirittura di un nuova generazione. Il look è stato infatti rivisto completamente, per allungare e snellire la silhouette della moto e migliorare l’ergonomia.

Cosa cambia: un look tutto nuovo

La casa giapponese ha reso più snella la silhouette della piccola naked grazie alla nuova sella. Inoltre è stato ridisegnato il serbatoio, abbinato a un pannello testurizzato distintivo fumé e un effetto glitch per dare alla moto maggiore carattere. Inoltre, le nuove forme garantiscono al pilota un maggiore comfort sia in una posizione rilassata durante i tragitti urbani, sia in una posizione più aggressiva quando si affrontano curve in maniera dinamica.

Yamaha MT-125 2027

Il nuovo frontale della Yamaha MT-125 2027 sfoggia un look affilato e spigoloso, con luci LED dal design a lama e indicatori anteriori rivisti. Con questo aggiornamento è stato introdotto pure un nuovo schema cromatico denominato Redline White, con una sella bicolore, che si affianca alla gamma di colori Ice Storm, Icon Blue e Tech Black, e presenta una nuova grafica laterale ''125'' sul serbatoio.

La meccanica non cambia

Se il look della moto è stato profondamente rinnovato, la meccanica invece non cambia. Abbiamo quindi il solito motore monocilindrico di 125 cc in grado di erogare 11 kW (15 CV) a 10.000 giri/min, con una coppia di 11,5 Nm a 8.000 giri/min. Il cambio è un 6 marce e il motore è ovviamente omologato Euro 5+. La ciclistica è affidata davanti a una forcella telescopica a steli rovesciati da 41 mm e dietro a un forcellone con monoammortizzatore. Peso in ordine di marcia pari a 138 kg.

Yamaha MT-125 2027

Disponibilità e prezzo

La nuova MT-125 sarà disponibile presso i concessionari Yamaha nel primo trimestre 2027. Il prezzo non è stato ancora comunicato ma non dovrebbe differire troppo dai 5.499 euro del precedente Model Year.

VEDI ANCHE

Tags