Honda Africa Twin 2027: 119 CV, quattro versioni e due grandi novità. Ecco cosa cambia

Quarant'anni di storia alle spalle, ma ancora tanta voglia di cambiare. A EICMA 2026 Honda presenta la nuova famiglia CRF1150L Africa Twin 2027 e questa volta le novità vanno ben oltre il consueto aggiornamento di motore, elettronica e colorazioni. La maxienduro dell'Ala cresce di cilindrata e potenza, affina la ciclistica e soprattutto allarga la gamma, con due interpretazioni inedite agli estremi: una pensata per chi vuole sporcarsi davvero gli stivali, l'altra per macinare chilometri con il massimo della tecnologia.

Le proposte sono quattro: Africa Twin, Africa Twin Enduro Sports, Africa Twin Adventure Sports e Adventure Sports Honda SENSING RIDE. La base tecnica è condivisa, ma cambiano ruote, sospensioni, equipaggiamento e destinazione d'uso. Vediamo come orientarsi.

LA TECNICA: COSA HANNO IN COMUNE LE NUOVE AFRICA TWIN

Partiamo dal cuore del progetto, il bicilindrico parallelo Unicam con fasatura dell'albero motore a 270°, che cresce da 1.084 a 1.131 cc. Honda non si è limitata ad aumentare la cilindrata: sono stati rivisti alimentazione, corpi farfallati (ora da 52 mm), testata, distribuzione, pistoni, bielle e albero motore, mentre il rapporto di compressione sale a 12,1:1.

Il risultato è una potenza massima di 119 CV a 7.500 giri/min, ben 16 CV in più rispetto alla precedente generazione, e una coppia di 119 Nm a 5.750 giri/min, con un incremento di 7 Nm. La rapportatura del cambio manuale è stata aggiornata per offrire accelerazioni più incisive e un regime di rotazione inferiore durante i trasferimenti autostradali.

Importanti anche gli interventi alla ciclistica. Il telaio a semi-doppia culla in acciaio e il forcellone in alluminio permettono di risparmiare complessivamente 1,4 kg, mentre la nuova disposizione di alcuni componenti, compreso il serbatoio che sviluppa parte del proprio volume sotto la sella, contribuisce ad abbassare il baricentro.

L'ergonomia cambia con un manubrio più stretto, alto e avanzato, pedane riposizionate e una sella ridisegnata. Nuovo anche il look, caratterizzato da volumi maggiormente concentrati sull'avantreno e una coda più snella.

Più elettronica e una strumentazione completamente nuova

Le Africa Twin 2027 adottano sei Riding Mode – Sport, Touring, Urban, Rain, Offroad e Offroad+ – tutti personalizzabili nei rispettivi parametri. La piattaforma inerziale a sei assi gestisce i controlli elettronici, mentre il traction control HSTC dispone di sette livelli d'intervento e può essere disattivato.

Il salto generazionale si vede anche davanti agli occhi del pilota: la nuova strumentazione è composta da due display sovrapposti, uno inferiore da 5,7 pollici dedicato alle informazioni principali e un touchscreen TFT superiore da 7 pollici. Apple CarPlay e Android Auto funzionano ora in modalità wireless, mentre i blocchetti retroilluminati sono stati riprogettati.

Tra le novità comuni troviamo inoltre la Smart Key, che gestisce avviamento, bloccasterzo e apertura del tappo del serbatoio, un vano portatelefono con presa USB-C e il Cruise Control. Il nuovo parabrezza è regolabile elettricamente, con un'escursione di 130 mm.

AFRICA TWIN: LA TUTTOFARE, ANCHE CON CAMBIO DCT

Honda Africa Twin 2027

La CRF1150L Africa Twin rimane il punto d'equilibrio della famiglia: una maxienduro pensata per affrontare lunghi viaggi, utilizzo quotidiano e fuoristrada senza specializzarsi eccessivamente in una sola direzione. Mantiene la classica combinazione di ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, con cerchi a raggi tubeless. Le sospensioni sono le Showa EERA semiattive, ora integrate con la tecnologia Honda Skyhook Control, che adatta continuamente lo smorzamento in funzione dei movimenti della moto e delle condizioni di guida.

La forcella a steli rovesciati cresce a 49 mm di diametro e lavora insieme al monoammortizzatore posteriore con leveraggio Pro-Link. Le escursioni sono rispettivamente di 210 e 200 mm. Una nuova funzione Minimum permette inoltre di abbassare l'altezza della sella di ulteriori 10 mm intervenendo sulla regolazione delle sospensioni.

È anche la versione che lascia maggiore libertà nella scelta della trasmissione: in Italia è disponibile sia con cambio manuale a sei rapporti sia con DCT. Il peso in ordine di marcia con il pieno è rispettivamente di 237 e 247 kg.

AFRICA TWIN ENDURO SPORTS: LA NOVITÀ PER CHI AMA IL FUORISTRADA

Honda Africa Twin 2027 Enduro Sports

È la versione che mancava? La nuova CRF1150L Africa Twin Enduro Sports nasce proprio per chi considera l'asfalto soprattutto un collegamento tra uno sterrato e l'altro. Condivide motore, telaio ed elettronica con il resto della famiglia, ma sceglie una strada più specialistica. Honda dichiara una riduzione di peso di ben 9 kg, ottenuta attraverso un allestimento più essenziale e soluzioni sviluppate pensando soprattutto alla guida lontano dall'asfalto.

Cambiano infatti la luce a terra, maggiore rispetto alla versione standard, e l'altezza della sella, mentre le sospensioni rinunciano alla gestione elettronica in favore di componenti Showa meccanici completamente regolabili. Davanti troviamo una forcella rovesciata da 49 mm derivata dalla CRF450 RALLY, abbinata al monoammortizzatore posteriore con leveraggio Pro-Link.

Anche il design segue questa filosofia: posteriore più snello, doppio faro LED ultraleggero, parabrezza compatto e parafango alto. L'ispirazione ai grandi rally-raid è evidente, ma non si tratta soltanto di una questione estetica. Per il mercato italiano la Enduro Sports viene proposta esclusivamente con cambio manuale a sei rapporti. Cruise Control e paramani rimangono di serie, così come la nuova Smart Key.

AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS: LA VIAGGIATRICE PER ECCELLENZA

Honda Africa Twin 2027 in versione Adventure Sports

Se la Enduro Sports guarda ai rally, la CRF1150L Africa Twin Adventure Sports continua a mettere al primo posto il turismo a lungo raggio. La differenza più evidente rispetto alla Africa Twin standard è la ruota anteriore da 19 pollici, abbinata alla posteriore da 18, una scelta che privilegia il comportamento stradale. Cresce anche la capacità di carico del carburante, grazie al serbatoio da 24,2 litri.

Le sospensioni Showa EERA semiattive con Honda Skyhook Control sono confermate, così come la forcella da 49 mm e le escursioni di 210 mm davanti e 200 mm dietro. L'altezza della sella è regolabile tra 830 e 850 mm, con la possibilità di ridurla di ulteriori 5 mm attraverso la modalità Minimum.

Rispetto alla versione standard, la Adventure Sports aggiunge una maggiore attenzione alla protezione aerodinamica: il parabrezza elettrico da 130 mm di escursione è affiancato da due deflettori laterali. Non mancano le manopole riscaldabili, il portapacchi in alluminio e l'E-Combined ABS, che gestisce la ripartizione della frenata tra anteriore e posteriore. Presente anche il Vehicle Hold Control per facilitare le partenze in salita.

Una particolarità importante per il nostro mercato: la Adventure Sports tradizionale viene proposta soltanto con cambio manuale. Il peso dichiarato in ordine di marcia è di 245 kg.

ADVENTURE SPORTS HONDA SENSING RIDE: ARRIVANO I DUE RADAR

Honda Africa Twin 2027, sulla Adventure sports debuttano anche i radar

All'altro estremo della gamma troviamo la nuova Africa Twin Adventure Sports Honda SENSING RIDE, l'ammiraglia tecnologica della famiglia. La base è quella della Adventure Sports, ma l'equipaggiamento si arricchisce di un pacchetto di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ARAS) che sfrutta due radar, uno anteriore e uno posteriore.

Tra le funzionalità più interessanti c'è l'Adaptive Cruise Control, capace di regolare automaticamente velocità e distanza dal veicolo che precede. Il sistema comprende anche Stop & Go per la gestione del traffico con arresti e ripartenze frequenti e Group Ride Assist, che adatta la distanza durante la marcia in gruppo.

Non mancano il Distance Assist, che supporta il mantenimento della distanza di sicurezza anche quando il pilota gestisce manualmente l'acceleratore, e l'Emergency Brake Assist, che fornisce assistenza alla frenata in presenza di un potenziale rischio di collisione.

Il pacchetto comprende inoltre avvisi per il rischio di collisione anteriore, monitoraggio degli angoli ciechi attraverso segnalazioni luminose negli specchietti, avviso di avvicinamento dei veicoli posteriori e una funzione che attiva il lampeggio rapido degli indicatori di direzione per segnalare al traffico retrostante un possibile rischio di tamponamento. Per integrare al meglio queste tecnologie, Honda ha scelto di proporre la SENSING RIDE esclusivamente con cambio DCT. Il peso in ordine di marcia sale a 256 kg, mentre il serbatoio mantiene la capacità di 24,2 litri.

QUATTRO AFRICA TWIN, QUALE SCEGLIERE?

La gamma 2027 ha quindi una struttura più chiara rispetto al passato. La Africa Twin standard rimane la scelta trasversale per chi alterna asfalto, viaggi e sterrato; la nuova Enduro Sports mette al centro il fuoristrada e riduce il peso; la Adventure Sports privilegia autonomia, comfort e comportamento stradale; infine, la SENSING RIDE aggiunge il pacchetto tecnologico più completo, con radar e cambio DCT.

Il motore è lo stesso per tutte, così come buona parte dell'elettronica e della nuova piattaforma. A cambiare, questa volta, non è soltanto l'equipaggiamento: è soprattutto il modo in cui ciascuna Africa Twin interpreta il concetto di avventura.

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