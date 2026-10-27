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Honda SH350i 2027, più tecnologia e nuove colorazioni: tutte le novità

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24 minuti fa - Il Model Year 2027 debutta a EICMA

Honda SH350i si aggiorna per il 2027 con una dotazione di serie più ricca e nuove tinte
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Honda SH350i evolve e a EICMA 2026 debutta il nuovo Model Year 2027. Meccanicamente non ci sono novità. La casa giapponese ha lavorato piuttosto sulla dotazione di serie che è stata ampliata. Inoltre, arrivano nuove colorazioni. Entriamo nei dettagli e andiamo a scoprire come cambia uno degli scooter best seller del mercato italiano.

Una nuova dotazione tecnologica

Con il nuovo Model Year, lo scooter guadagna una nuova strumentazione TFT a colori da 4,2 dotata di connettività Honda RoadSync. Dunque, sarà possibile usufruire della navigazione turn-by-turn con indicazioni direttamente sullo schermo e, tramite interfono collegato allo smartphone via Bluetooth, anche la gestione di messaggi, chiamate e musica tramite comandi vocali.

Honda SH350i 2027

Sarà sufficiente scaricare sul proprio dispositivo mobile l'applicazione RoadSync ed effettuare l'abbinamento con il proprio scooter.

La meccanica non cambia

Il cuore pulsante della Honda SH350i 2027 è sempre un motore monocilindrico da 330 cc in grado di erogare una potenza di 29,4 CV (21,5 kW) a 7.500 giri/min, con una coppia di 31,5 Nm a 5.250 giri/min. Velocità massima di 135 km/h e consumi dichiarati pari a 3,33 liti per 100 km.

Nuovi colori e prezzi

Per il 2027, lo scooter di casa Honda si potrà avere in nuove colorazioni. Alle nuove Mat Coal Black Metallic e Pearl Hawkseye Blue si affiancano le aggiornate Pearl Nebbia White e Pearl Falcon Gray, cui si aggiungono le livree Sporty in Mat Rock Gray e Mat Pearl Diaspro Red, entrambe caratterizzate dallo scudo anteriore nero.

Honda SH350i 2027

Il prezzo del nuovo Model Year non è stato ancora comunicato.

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