QJMotor FORT 400G, il nuovo maxi scooter GT da 42,7 CV debutta a EICMA

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QJMotor FORT 400G è un nuovo maxi scooter che offre comfort da GT, una dotazione completa e un motore monocilindrico da quasi 400 cc per potersi muovere agilmente tanto in città quanto sui percorsi più lunghi. Debutto a EICMA 2026.
Design da GT
Guardando la nuova proposta di QJMotor, il design chiarisce subito la vocazione da scooter GT della FORT 400G. L'anteriore è ampio e protettivo per garantire maggiore comfort di guida. A dare maggiore carattere estetico allo scooter ci pensano invece i gruppi ottici full LED e gli indicatori di direzione dalla particolare forma a ''mezza luna''.
Dietro, invece, il codino dalle forme compatte richiama le sportive della casa motociclistica.
Motore
Come già accennato all'inizio, lo scooter è mosso da un motore monocilindrico di 394 cc raffreddato a liquido in grado di erogare 42,7 CV a 7.500 giri al minuto e una coppia massima di 41,2 Nm a 6.250 giri al minuto. La vocazione GT è enfatizzata dalla presenza di un serbatoio da 14 litri che garantisce una buona autonomia.
Per la massima sicurezza è presente pure il controllo di trazione. Il peso in ordine di marcia è di 208 kg.
Ciclistica
Il nuovo maxi scooter QJMotor FORT 400G adotta un telaio in acciaio, mentre la ciclistica è affidata a una forcella telescopica anteriore e a un doppio ammortizzatore posteriore. Ruota da 15 pollici all'anteriore e da 14 pollici al posteriore con pneumatici nelle misure 120/70-15 e 150/70-14.
Davanti troviamo un doppio disco da 265 mm, mentre dietro un singolo disco da 265 mm. L'impianto frenante è firmato ByBre. C'è il sistema ABS a doppio canale.
Per garantire un buon comfort d'uso, la sella si trova a 790 mm da terra per facilitare l'appoggio dei piedi. La pedana, con un appoggio di 45 gradi, consente inoltre di variare la posizione delle gambe durante la guida. L'interessa è di 1.570 mm, mentre per poter affrontare tranquillamente i lunghi spostamenti, il parabrezza è regolabile elettricamente tramite un comando al manubrio.
Tra gli optional a disposizione ci sono le manopole e sella riscaldabili.
Dotazioni
QJMotor FORT 400G offre di serie un display TFT da 7 pollici, con connettività smartphone e navigazione a schermo intero. Non può mancare una comoda presa USB per ricaricare uno smartphone durante i viaggi. Il vano sottosella è dimensionato per accogliere due caschi integrali di piccole dimensioni, affiancato da vani portaoggetti anteriori. A questi può aggiungersi un bauletto SHAD da 45 litri che può ospitare un casco integrale e ulteriore equipaggiamento.
Lo scooter può contare intoltre su di una smart key, affiancata dalla tecnologia NFC che consente lo sblocco della sella avvicinando la card dedicata al lettore.
Prezzo
Colori, disponibilità e prezzi saranno annunciati con l'avvicinarsi dell'inizio della commercializzazione.
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