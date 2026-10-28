Citroen Ami OUTDOOR, debutto italiano a EICMA 2026: look avventuroso e tetto apribile

A EICMA 2026 non solo moto e scooter. C'è spazio anche per le soluzioni dedicate alla mobilità urbana elettrica su 4 ruote. Alla Fiera, infatti, sarà presente anche Citroen che porterà la Citroen Ami, un quadriciclo elettrico che ha rivoluzionato il modo di muoversi in città da quando è stata lanciata sul mercato. In particolare, protagonista sarà la versione speciale Ami OUTDOOR che farà così il suo debutto italiano.

Ami OUTDOOR, spirito avventuroso

Similmente alle versioni OUTDOOR di C3 e SUV C3 Aircross, anche questa versione del quadriciclo elettrico asce per offrire un look più sfizioso. Si riconosce l’esclusiva tinta Khaki Green, abbinata ai cerchi in acciaio bianchi, alle grafiche dedicate e a una serie di elementi specifici che ne sottolineano la personalità.

Citroen AMI OUTDOOR

Ami OUTDOOR propone anche il tetto apribile. A completare la personalizzazione estetica di questa versione del quadriciclo elettrico, speciali grafiche OUTDOOR sulle fiancate, il logo dedicato sul montante posteriore e uno spoiler posteriore. All'interno dell'abitacolo, invece, troviamo una specifica tonalità dei sedili, le cinture di sicurezza Infra Rouge e un Color Pack con diversi accessori portaoggetti.

Citroen AMI OUTDOOR

Non è la prima volta che Citroen porta Ami a EICMA. Qui, nel 2024 fu presentato al pubblico italiano il restyling del quadriciclo elettrico.

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