Citroen Ami OUTDOOR, debutto italiano a EICMA 2026: look avventuroso e tetto apribile

- 27/10/26 - EICMA 2026, dalla AJS Porcupine alla Honda di Márquez, le prime moto della mostra sulla storia della MotoGP
- 27/10/26 - Polini a EICMA 2026, dalle marmitte ai motori per e-bike: cosa vedremo
- 26/10/26 - E-Motiv porta a EICMA un cambio a due marce per moto elettriche, con la tecnologia usata da Aprilia in MotoGP
- 26/10/26 - Speciale EICMA 2026: tutte le novità, orari, biglietti, prezzi
- 26/10/26 - LS2 a EICMA 2026: nuovi caschi, giacche e accessori moto
- 26/10/26 - Novità SHAD a EICMA 2026: sistema Rackless, borse, protezioni e manopole
- 24/10/26 - Con la LiveWire Dust Hightail, Harley-Davidson si da al fuoristrada: elettrico
- 21/10/26 - LiveWire a EICMA 2026, la S4 Honcho Street sbarca in Europa e debuttano due moto inedite
- 19/10/26 - Desner a EICMA, nuova T30 e Y300 2027: sconti e promozioni
- 13/10/26 - EICMA 2026 sarà la più grande di sempre: 10 padiglioni e oltre 2.100 marchi
- 08/10/26 - Indian Motorcycle torna a EICMA: arrivano le novità 2027
- 15/09/26 - EICMA Riding X Fest, il 19 e 20 settembre è festa dell'off-road
- 14/09/26 - BENDA Rock 707: la nuova cruiser che si alza e si abbassa da sola
- 14/09/26 - EICMA 2026, da Agostini a Rossi: le moto leggendarie della MotoGP
- 01/08/26 - EICMA 2026, apre la biglietteria online: fino al 15 settembre i biglietti costano 15 euro
- 29/03/26 - EICMA Adventure Series FMI, nel 2026 la seconda edizione in cinque tappe
A EICMA 2026 non solo moto e scooter. C'è spazio anche per le soluzioni dedicate alla mobilità urbana elettrica su 4 ruote. Alla Fiera, infatti, sarà presente anche Citroen che porterà la Citroen Ami, un quadriciclo elettrico che ha rivoluzionato il modo di muoversi in città da quando è stata lanciata sul mercato. In particolare, protagonista sarà la versione speciale Ami OUTDOOR che farà così il suo debutto italiano.
Ami OUTDOOR, spirito avventuroso
Similmente alle versioni OUTDOOR di C3 e SUV C3 Aircross, anche questa versione del quadriciclo elettrico asce per offrire un look più sfizioso. Si riconosce l’esclusiva tinta Khaki Green, abbinata ai cerchi in acciaio bianchi, alle grafiche dedicate e a una serie di elementi specifici che ne sottolineano la personalità.
Ami OUTDOOR propone anche il tetto apribile. A completare la personalizzazione estetica di questa versione del quadriciclo elettrico, speciali grafiche OUTDOOR sulle fiancate, il logo dedicato sul montante posteriore e uno spoiler posteriore. All'interno dell'abitacolo, invece, troviamo una specifica tonalità dei sedili, le cinture di sicurezza Infra Rouge e un Color Pack con diversi accessori portaoggetti.
Non è la prima volta che Citroen porta Ami a EICMA. Qui, nel 2024 fu presentato al pubblico italiano il restyling del quadriciclo elettrico.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Ami Ami
|- / -
|7.990 €
|Ami My Ami Pack Grey
|- / -
|8.390 €
|Ami My Ami Pack Orange
|- / -
|8.390 €
|Ami My Ami Pack Blue
|- / -
|8.390 €
|Ami My Ami Cargo
|- / -
|8.390 €
|Ami My Ami Tonic
|- / -
|9.190 €
|Ami My Ami Buggy
|- / -
|10.490 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Citroen Ami visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Citroen Ami
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).