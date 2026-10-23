Benelli, grandi novità a EICMA 2026: due anteprime e la nuova TRK 602 X

Benelli sarà tra le protagoniste a EICMA 2026. L'azienda sfrutterà questo importante palcoscenico per mostrare al pubblico le sue ultime novità e non mancheranno nemmeno alcune sorprese.

Benelli a EICMA 2026: cosa vedremo

Nella giornata del 3 novembre, Benelli svelerà due anteprime assolute. Inoltre, sarà presentato un concept che mostrerà su quali tecnologie l'azienda è al lavoro.

I visitatori potranno poi ammirare la gamma 2027 di Benelli a partire dai modelli TRK 702 e TRK 702 X che con il nuovo Model Year hanno guadagnato un display TFT di 7 pollici con navigazione cartografica o turn-by-turn. Inoltre, sarà presente la Bobber 400 anche nella versione con cambio automatico robotizzato. Debutta sull’intera famiglia BKX, invece, un display TFT di 5 pollici, abbinato a un nuovo parabrezza rivisto nel profilo.

Benelli a EICMA 2026

A EICMA 2026 Benelli porterà pure la TRK 602 X in versione definitiva. L'erede della TRK 502 era stata già anticipata lo scorso anno sempre a EICMA e adesso arriva nella sua veste finale. Modello che raccoglierà un'eredità pesante dato che la TRK 502 ha venduto oltre 30 mila unità solo in Italia. Il nuovo modello arriverà nelle concessionarie nella primavera del 2027.

Insomma, Benelli porterà tante novità a EICMA 2026. Non rimane che pazientare ancora pochi giorni per scoprire tutti i nuovi modelli dell'azienda.

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