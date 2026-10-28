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EICMA 2026, le novità di Piaggio con Matteo Ballini

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2 ore fa - Ritorna il Typhoon 125, scooter cult degli anni '90

Ritorna Piaggio Typhoon 125, con un look rinnovato e una tecnologia più moderna, ma la stessa voglia di dominare la città
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Negli anni '90 il Piaggio Typhoon ha rivoluzionato il modo di muoversi in città. Inconfondibile, con il frontale ''a becco d'anatra'', conserva la personalità originale rinnovandola e, soprattutto, tutte le caratteristiche che lo hanno reso un'icona: leggerezza, robustezza, sicurezza, prestazioni brillanti, facilità di guida e costi bassi di esercizio. Di questo ritorno e di cosa bolle in pentola in Piaggio parliamo con Matteo Ballini, Responsabile Marketing Prodotto Scooter Gruppo Piaggio.

INTERVISTA CON MATTEO BALLINI A EICMA 2026

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Isabella Galli
Isabella Galli
Una storica di arte contemporanea in redazione a MotorBox? Ebbene sì, Isabella è il classico profilo multitasking che se serve sfodera risorse di ogni tipo. Marchigiana di nascita, milanese per amore, faro per i suoi figlioli Ada e Leopoldo. Energia, ironia, fantasia: per il team è responsabile Progetti Speciali, in realtà qualsiasi attività che la coinvolga assume dei contorni straordinari. Questo nonostante ammetta che auto e moto, ai suoi occhi, sono tutte uguali.

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