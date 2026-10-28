EICMA 2026, le novità di Piaggio con Matteo Ballini

Negli anni '90 il Piaggio Typhoon ha rivoluzionato il modo di muoversi in città. Inconfondibile, con il frontale ''a becco d'anatra'', conserva la personalità originale rinnovandola e, soprattutto, tutte le caratteristiche che lo hanno reso un'icona: leggerezza, robustezza, sicurezza, prestazioni brillanti, facilità di guida e costi bassi di esercizio. Di questo ritorno e di cosa bolle in pentola in Piaggio parliamo con Matteo Ballini, Responsabile Marketing Prodotto Scooter Gruppo Piaggio.

INTERVISTA CON MATTEO BALLINI A EICMA 2026

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