SWM Venturo T310 ADV debutta a EICMA: bicilindrico da 505 cc e anima da vera adventure

A EICMA 2026 fa il suo debutto il nuovo scooter adventure SWM Venturo T310 ADV. Modello che l'azienda descrive come pronto davvero a tutto, progettato per poter essere utilizzato sia per muoversi in città e sia per affrontare strade di montagna e viaggi a lunga distanza.

Il carattere off-road è evidenziato dal plexi verticale, da una postazione di comando con grande display TFT e dai faretti di profondità. I cerchi del nuovo scooter adventure sono a raggi, con quello anteriore da 17 pollici e con quello posteriore da 15 pollici. C'è poi una forcella upside-down a lunga escursione. La trasmissione è a catena mentre è davvero molto particolare lo scarico con taglio a ''fetta di salame''.

Le specifiche tecniche? Il motore è un bicilindrico di 505 cc in grado di erogare 30 CV per 27 Nm di coppia massima. Il nuovo Adventure arriverà nel 2027. SWM Venturo T310 ADV va a inserirsi in un segmento molto competitivo. Il prezzo? Non è ancora stato comunicato.

A EICMA 2026 abbiamo visto da vicino il nuovo Adventure e vi raccontiamo com'è fatto. Eccolo nel video.

SWM Venturo T310 ADV, video da EICMA 2026

VEDI ANCHE

Tags