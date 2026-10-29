Nuova Cyclone RA600, anima custom e motore bicilindrico: prezzo da 6.490 euro

Cyclone a EICMA 2026 si presenta con tante novità. Tra le più interessanti c'è sicuramente la nuova RA600, descritta come l'evoluzione del Bobber tra Anima Classica e Carattere Muscoloso.

Moto che quindi va a inserirsi nel segmento del Custom stradali, caratterizzata da un design scolpito., dominato dalla classica sella biposto sospesa.

Motore bicilindrico

Il cuore pulsante della nuova Cyclone RA600 è un motore bicilindrico da 550 cc in grado di erogare 43,5 kW (59 CV) di potenza massima a 8.500 giri e una coppia massima di 55 Nm a 6.500 giri. Motore che è stato ottimizzato per offrire un'erogazione corposa e lineare.

Cyclone RA600

Dettagio importante, la moto adotta una trasmissione finale a cinghia che regala una marcia fluida, silenziosa e priva di vibrazioni.

Ciclistica

La ciclistica della Cyclone RA600 è affidata davanti a una forcella firmata KAYABA. Ci sono poi pneumatici tubeless, ideali per una risposta sempre pronta su qualsiasi fondo. L'impianto frenante (disco davanti e dietro) è invece firmato J.Juan ed è presente l'ABS a doppio canale. Non può mancare nemmeno il controllo di trazione.

Cyclone RA600

Dotazione di serie

Cyclone RA600 offre una dotazione di serie interessante che include fari Full LED, oltre alla strumentazione digitale con display LCD a colori.

Cyclone RA600

Prezzo

Questo modello arriverà nelle concessionarie già nel corso delle prossime settimane. Il prezzo? 6.490 euro.

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