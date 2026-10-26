ZXMoto 820RR: la tre cilindri supersportiva si svela a EICMA 2026: i dettagli ufficiali

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A EICMA 2026, ZXMoto ha tolto i veli alla versione definitiva della sua ZXMoto 820RR, una novità che punta a rimescolare le carte nel segmento delle supersportive con l'ultima evoluzione in chiave prestazionale del propulsore a tre cilindri della Casa cinese. È possibile, ma tuttora da confermare, che la vedremo in Italia nel corso del 2027. E se sì, in quale versione? La RR standard o la più spinta ZXMoto 820RR-R? Andiamo con ordine...
Un motore tre cilindri sviluppato per la massima efficienza
Entriamo subito nel merito della meccanica, perché è qui che si individua l'anima del progetto. Al centro della moto batte un propulsore tre cilindri in linea da 818,8 cc (con misure di alesaggio e corsa pari a 80 x 54,3 mm), caratterizzato da una distribuzione DOHC a 12 valvole. Il rapporto di compressione è fissato a 13:1 sulla configurazione standard e sale a 13,3:1 sulla ancor più raffinata variante 820RR-R.
Analizzando i valori dichiarati, la potenza massima raggiunge i 135 CV a 12.000 giri/min sulla 820RR, mentre si spinge fino a 107 kW (145 CV) a 13.500 giri/min sulla RR-R, con un regime massimo che tocca quota 14.750 giri, grazie alla chicca delle valvole di aspirazione in titanio che agevolano il raggiungimento di regimi di rotazione più elevati.
La coppia motrice si attesta rispettivamente a 80 Nm a 9.500 giri e a 85 Nm a 10.000 giri. L'alimentazione si affida a corpi farfallati controllati da un sistema Ride-by-Wire BOSCH, coadiuvato da un condotto d'aspirazione RAM-Air dinamico.
Ciclistica, pesi e componentistica dedicata
Spostandoci sulla ciclistica, la struttura portante si affida a un robusto telaio perimetrale in alluminio. Se guardi al contenimento dei pesi, la bilancia ferma il dato a 193 kg in ordine di marcia per la versione base, che scendono a ben 186 kg per la più specialistica RR-R, grazie a un uso mirato di leghe leggere e componenti in magnesio.
Il reparto sospensioni è affidato a elementi KYB interamente regolabili, con una forcella rovesciata da 43 mm (arricchita da trattamento antirattrito DLC sulla versione RR-R) e un monoammortizzatore posteriore centrale.
Anche l'impianto frenante riflette l'indole sportiva: la 820RR adotta pinze radiali e dischi anteriori da 320 mm, mentre la RR-R monta pregiate pinze monoblocco Brembo M50S abbinate a doppi dischi flottanti T-disc da 330 mm e pompa radiale.
Elettronica di bordo e connettività avanzata
Il pacchetto tecnologico, ormai fondamentale per ottimizzare le prestazioni su strada e in pista, prevede una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che sovrintende all'ABS Cornering e al controllo di trazione sensibile all'angolo di piega.
A disposizione trovi cinque mappe motore selezionabili, il cambio elettronico bidirezionale (Quickshifter), la frizione antisaltellamento e il controllo del freno motore, oltre ai sistemi Launch Control e Wheelie Control.
La strumentazione sfrutta un display TFT a colori (con diagonale da 6,2 pollici e interfaccia basata su Android sulla RR-R) che integra la connettività per smartphone, il sistema Keyless, il monitoraggio della pressione pneumatici TPMS e il cruise control.
Un pacchetto completo e strutturato con attenzione, pensato per offrire una risposta tecnica concreta a chi cerca una supersportiva di media-alta cilindrata ricca di sostanza. Resta da vedere se il prezzo sarà irresistibile - come quelli a cui tante realizzazioni cinesi ci hanno abituato - o solo allettante. Stay tuned.
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Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.