La supersport cinese ZXMoto 820RR in pista. Il video

Danilo Chissalé, il 22/01/26

2 ore fa - La sportiva cinese è una delle poche novità del segmento 2026. Eccola in azione

Le corse come trampolino di lancio. A Vallelunga il pilota francese Valentin Debise mette alla prova la ZXMoto 820RR

Per gli amanti delle sportive il 2026 non sarà un anno particolarmente ricco di novità, specialmente a confronto con il 2025, anno in cui tutti i grandi costruttori hanno dovuto aggiornare la gamma per il cambio di normativa (Ducati Panigale V2, Yamaha R9, KTM RC 990, tutte novità 2025). Quello appena iniziato ci regala comunque qualche chicca, come l'interessante ZXMoto 820RR. Il neonato brand cinese ha scelto la strada delle corse per affermarsi, affidandosi al Team Evan Bros - uno dei più affermati nella categoria Supersport - per schierare la carenata sulla griglia di partenza per il prossimo campionato. In sella ci sarà un pilota esperto come Debise, proprio lui ci da un'assaggio di cosa è in grado di fare la 820RR tra i cordoli, regalandoci un reel di pochi secondi in azione dal Circuito di Vallelunga.

Pilota con la passione dei video

Il fenomeno dei piloti che diventano in prima persona reporter delle loro gesta in pista è ormai affermato, ne era un esempio perfetto il compianto Luca Salvadori, amatissimo sui social e veloce in pista, e anche Debise (seppur con numeri ancora esigui) ci si sta cimentando, raccontando a fan e follower le sue azioni in pista e nel paddock. Dal suo feed Instagram arriva l'assaggio di ZXMoto 820RR in azione, gustiamoci il sound del suo tre cilindri e un po' di bella guida del transalpino.

 
 
 
 
Un post condiviso da valentin debise (@valentin_debise)

Alla fine del video il pilota ci invita a seguirlo sul suo canale Youtube, dove presto pubblicherà un video più lungo ed esaustivo, in attesa di guidarla in prima persona ci faremo bastare il suo racconto.

