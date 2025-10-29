ZXMoto presenta 600V, la sua prima cruiser (con motore V-Twin)

ZXMoto 600V è la prima custom del Marchio cinese. Non solo sportive a 4 cilindri quindi – vedasi 500RR o 820R – ma in gamma c'è anche una cruiser con motore V2. Scopriamola.

ZXMoto 600V 2026: caratteristiche

Le informazioni su 600V di ZXMoto sono poche. Sappiamo che ha un motore V-Twin di 578 cc, forcella a steli rovesciati e coppia di ammortizzatori, una sella da 710 mm di altezza e un peso di 179 kg in ordine di marcia. Look muscoloso e dettagli curati per la cruiser di ZXMoto, il resto cercheremo di scoprirlo da EICMA...

Pubblicato da Michele Perrino, 04/11/2025