EICMA 2025

ZXMoto presenta 500F 2026: la naked 4 cilindri ha il sapore del passato

Avatar di Michele Perrino, il 04/11/25

5 ore fa - ZXMoto presenta 500F, naked dal sapore retrò: scopriamola da EICMA 2025

500F è la naked dal look retrò di ZXMoto: motore 4 cilindri e prestazioni entusiasmanti per questa piccola nuda. Scopriamola da EICMA

ZXMoto porta a EICMA 500F, naked che farà sorridere gli appassionati non più... giovanissimi. Look da moto anni 80 – ricorda molto la nuova CB1000F di Honda – e motore 4 cilindri per scaldare gli animi. Scopriamo la ZXMoto 500F 2026.

ZXMoto 500F 2026: caratteristiche

Della 500F non si sa molto ma è stato reso noto che monta il motore 4 cilindri della sportiva 500RR470 cc per 73 CV a 11.000 giri/min e 48 Nm a 9.500 giri/min, con 205 km/h di velocità massima. Non è veloce come la sportiva, ma è decisamente una motoretta pepata questa 500! Il peso dichiarato da ZXMoto è di 175 kg in ordine di marcia. Forcella a steli rovesciati, doppio disco anteriore e pinze ad attacco radiale: la 500F ha ancora molti segreti ma quel che si vede è decisamente interessante. Da EICMA sapremo dirvi certamente di più.

VEDI ANCHE
ZXMoto 500RR: a EICMA 2025 una nuova supersportiva media cinese
ZXMoto 500RR, ecco a EICMA la baby supersportiva made in China
ZXMoto 820 ADV: motore, ciclistica, peso, foto della Adventure
ZXMoto 820 ADV: a EICMA 2025 debutta la nuova Adventure cinese
Nuova ZXMoto 820R 2026: motore, ciclistica, lancio, foto
ZXMoto 820R: la naked cinese tre cilindri sfila a EICMA 2025
Pubblicato da Michele Perrino, 04/11/2025
Tags
EICMA 2025
Vedi anche