ZXMoto presenta 500F 2026: la naked 4 cilindri ha il sapore del passato

ZXMoto porta a EICMA 500F, naked che farà sorridere gli appassionati non più... giovanissimi. Look da moto anni 80 – ricorda molto la nuova CB1000F di Honda – e motore 4 cilindri per scaldare gli animi. Scopriamo la ZXMoto 500F 2026.

ZXMoto 500F 2026: caratteristiche

Della 500F non si sa molto ma è stato reso noto che monta il motore 4 cilindri della sportiva 500RR: 470 cc per 73 CV a 11.000 giri/min e 48 Nm a 9.500 giri/min, con 205 km/h di velocità massima. Non è veloce come la sportiva, ma è decisamente una motoretta pepata questa 500! Il peso dichiarato da ZXMoto è di 175 kg in ordine di marcia. Forcella a steli rovesciati, doppio disco anteriore e pinze ad attacco radiale: la 500F ha ancora molti segreti ma quel che si vede è decisamente interessante. Da EICMA sapremo dirvi certamente di più.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/11/2025