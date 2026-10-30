SWM a EICMA 2026 con la bagger Stormbreaker V1200, lo scooter crossover Venturo T300 e due nuovi fuoristrada

Il marchio nato nel 1971 porta a Milano uno scooter da viaggio, una cruiser bicilindrica a V e due veicoli quad e side-by-side.

SWM arriva a EICMA 2026 con quattro anteprime mondiali, che vanno dallo scooter per la città e i weekend fino alla cruiser di grossa cilindrata, passando per due nuovi fuoristrada a quattro ruote. Il filo conduttore è il tema scelto per il Salone, «Smart Evolution - Boundless Adventure», tradotto dal marchio come evoluzione intelligente e avventura infinita. L’obiettivo è coprire mobilità urbana, autostrada, fuoristrada e terreni misti.

Venturo T300, lo scooter che guarda oltre la città

SWM Venturo T300

La prima novità è il Venturo T300, uno scooter crossover che SWM descrive adatto a ogni situazione. È pensato per la città ma anche per le gite del fine settimana, le strade di montagna e i viaggi lunghi, con l’idea di allargare i confini tradizionali della categoria. Dati tecnici e prezzo non sono ancora stati comunicati.

Stormbreaker V1200, la bagger accessibile

SWM Stormbreaker V1200

Tra le novità c’è la Stormbreaker V1200, la nuova cruiser di SWM con un bicilindrico a V da oltre un litro. Lo stile è quello classico delle bagger. L’ergonomia però è pensata per essere accessibile, così da rendere i lunghi viaggi in autostrada alla portata di un numero più ampio di motociclisti. Anche in questo caso la scheda tecnica non è stata comunicata.

Trailhunter e Nomader, i nuovi fuoristrada a quattro ruote

SWM Trailhunter e Nomader

La divisione SWM Powersports porta al debutto il quad sportivo e da lavoro Trailhunter e il side-by-side Nomader, un veicolo con i posti affiancati. Il Trailhunter 580 eroga 49 CV (36 kW), mentre Trailhunter 720 e Nomader 720 arrivano a 55 CV (40 kW). Tutti hanno motori bialbero e trasmissioni CVT potenziate, che permettono di trainare fino a 800 kg. Secondo il costruttore sono i modelli di media cilindrata più prestanti mai prodotti da SWM Powersports.

Il Trailhunter è pensato per i sentieri e per attraversare corsi d’acqua poco profondi, e unisce secondo SWM capacità fuoristrada, maneggevolezza, comfort sulle lunghe distanze e resistenza. Il robusto Nomader, invece, unisce comodità, praticità e capacità in fuoristrada, e va bene sia per il lavoro sia per il tempo libero, su ogni tipo di percorso. L’azienda sostiene che rispetto alla concorrenza offra in media un miglioramento del 30%, citando la luce a terra e le prestazioni, e un buon equilibrio tra prestazioni, comfort e prezzo.

Lo stile dei due modelli segue la filosofia chiamata «Vast Terra», riassunta da SWM in quattro parole: estremo, potente, aggressivo e robusto. Unisce linee ispirate alle auto alla funzionalità tipica dei veicoli fuoristrada, e secondo il marchio affonda le radici nella sua tradizione nel fuoristrada. Con questi due modelli SWM Powersports punta ad allargare la propria presenza nel fuoristrada. Accanto ai nuovi arrivi, allo stand ci sarà anche una selezione dell’attuale gamma di quad e side-by-side di media cilindrata.

Il resto della gamma in mostra

Oltre alle quattro anteprime, SWM espone altri modelli della gamma attuale e storica. Ci sono la adventure Versante 550, gli scooter a ruote alte C-Fly 125 e C-Fly 200 per gli spostamenti quotidiani e il Venturo 125, scooter d’ingresso alla gamma, in un allestimento speciale. Chiude il quadro il Vega 300 con pedana piatta, che secondo il costruttore unisce la praticità urbana alla raffinatezza dei maxi scooter europei.

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