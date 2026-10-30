Zontes ZT 552, tre anime diverse per il nuovo scooter da 47,6 CV: debutto a EICMA

Il motore da 47,6 CV è comune, mentre cambiano design e caratteristiche tecniche

Zontes a EICMA 2026 amplia la sua gamma di maxi scooter e dopo aver svelato l'atteso Zontes ZT 552 G, presenta altri modelli basati sempre sulla nuova piattaforma ZT 552 T. Se 552 G è un maxi scooter di stampo adventure, ZT 552T S, ZT 552T Z e ZT 552T H si caratterizzano, invece, per una vocazione più stradale. Nello specifico, mentre ZT 552T S punta sulla praticità per un utilizzo quotidiano, ZT 552T Z presenta un look più sportivo. Infine, ZT 552T H è la variante che punta sulla ''leggerezza'', grazie a un telaio in alluminio per garantire una guida più agile, merito pure di un passo più corto.

Stesso motore per tutti

Stessa base tecnica per tutti e quindi troviamo un motore bicilindrico da 531 cc che può vantare una potenza massima di 35 kW (47,6 CV) a 7.250 giri al minuto e una coppia di 56 Nm a 5.500 giri al minuto. Per ridurre vibrazioni e garantire prestazioni sempre fluide, il propulsore adotta un doppio albero di bilanciamento.

Ci sono poi la trasmissione CVT, l'acceleratore elettronico Ride-by-wire, il cruise control, 2 mappe motore, l'ABS a doppio canale, sistema di monitoraggio intelligente degli pneumatici, chiusura elettrica per sella e tappo serbatoio, sblocco dello scooter tramite NFC, strumentazione digitale e manopole e sella riscaldate.

Inoltre, il maxi scooter può essere monitorato da remoto attraverso l'applicazione per smartphone Zontes Smart.

Zontes ZT552T-H

L'estetica di questo modello è valorizzata da un frontale dal look sportiveggiante dove è presente un parabrezza regolabile elettronicamente per adattarsi alle esigenze di viaggio. Inoltre, gli inicatori di posizione posteriori sono integrati nel faro.

Zontes ZT552T-H

L'elemento di spicco è però il telaio in alluminio ad alta resistenza abbinato a un forcellone sempre in alluminio, Grazie alla riduzione del peso, Zontes ZT552T-H sulla bilancia fa segnare 185 kg in ordine di marcia contro i poco più di 200 kg delle altre versioni.

La ciclistica è poi affidata a un forcella anteriore a doppio stelo rovesciato (120 mm di escursione), mentre al posteriore c'è un monoammortizzatore (escursione di 45 mm). L'impianto frenante si compone davanti di un doppio disco da 265 mm, mentre dietro c'è un disco singolo da 265 mm.

Zontes ZT552T-H

Ruota anteriore da 15 pollici (120/70) e posteriore d 15 pollici (160/60). La sella si trova a 760 mm da terra. Capacità del serbatoio della benzina di 15 litri.

Zontes ZT552T-S e ZT552T-Z

Il modello S più pratico, mentre il modello Z è quello con un look più sportivo. La configurazione tecnica è comunque la medesima. Troviamo sempre un parabrezza alto per adattarsi alle esigenze di ogni viaggio oltre agli indicatori di posizione integrati del faro posteriore.

Zontes ZT552T-S

La ciclistica è composta da una forcella anteriore a doppio stelo rovesciato con escursione di 120 mm più un monoammortizzatore posteriore con 49 mm di escursione.

L'impianto frenante è composto da un doppio disco anteriore da 276 mm e un disco posteriore singolo da 265 mm. Peso in ordine di marcia per entrambi di 205 kg. Capacità del serbatoio di 16 litri e altezza della sella di 770 mm. Gli scooter adottano poi una ruota anteriore da 17 pollici (120/70) e una posteriore da 15 pollici (160/60).

Zontes ZT552T-S

Prezzi

Il listino non è ancora stato comunicato.

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