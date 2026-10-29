Zontes 853R: 150 CV, tre cilindri e 183 kg. La nuova naked alza l'asticella a EICMA 2026

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Zontes ha deciso di fare sul serio anche nel mondo delle naked sportive. Dopo aver sviluppato la propria gamma attorno alla piattaforma tricilindrica 703, il costruttore cinese approfitta di EICMA 2026 per mostrare la nuova 853R, una moto che punta a farsi notare non soltanto per il design aggressivo, ma soprattutto per una scheda tecnica decisamente ambiziosa.
I numeri? 148 CV, 90 Nm e 183 kg a secco, ai quali si aggiungono un telaio in alluminio di nuova generazione, componentistica di qualità e un pacchetto elettronico particolarmente ricco. Vediamo com'è fatta.
ZONTES 853R: IL NUOVO TRE CILINDRI ARRIVA A 150 CV
Il protagonista della nuova 853R è il motore tricilindrico di seconda generazione, che porta la cilindrata a 847 cc e raggiunge una potenza massima dichiarata di 148 CV mentre la coppia massima è di 90 Nm, con regime massimo di rotazine fissato a 13.000 giri/min. Numeri che raccontano di un propulsore sviluppato con un'impostazione decisamente sportiva e che segnano un importante passo avanti rispetto alla piattaforma 703. Altri due dati chiarissimi che ci mostrano di che pasta è fatta la nuova naked Zontes sono l'accelerazione da 0 a 100 km/h - che richiederebbe appena 2,8 secondi - e la velocità massima di circa 280 km/h. Naturalmente si tratta di dati forniti dal costruttore, che andranno verificati quando sarà possibile mettere alla prova la moto.
LA TECNICA: TELAIO IN ALLUMINIO E FORCELLONE MONOBRACCIO
Per gestire l'incremento delle prestazioni, Zontes ha sviluppato una nuova generazione del proprio telaio in alluminio. La struttura riprende i principi della piattaforma 703, ma introduce modifiche ai processi produttivi, alla composizione dei materiali e al disegno strutturale, con l'obiettivo di conservare un'elevata rigidità riducendo contemporaneamente il peso. Secondo quanto dichiarato dalla Casa, telaio principale e telaietto pesano complessivamente appena 10 kg. Una soluzione che dovrebbe contribuire a migliorare la maneggevolezza della moto, soprattutto nei cambi di direzione e nella guida tra le curve.
Zontes 853R, le pedane sono regolabili
A rendere ancora più particolare la ciclistica troviamo un forcellone monobraccio in alluminio, elemento che valorizza il design della parte posteriore e lascia completamente in vista la ruota. La trasmissione finale utilizza una catena EK 525 DEX Black Gold, mentre la corona è realizzata attraverso lavorazione CNC, con particolare attenzione al contenimento del peso.
SOSPENSIONI KAYABA REGOLABILI E FRENI BREMBO STYLEMA
Anche il comparto sospensioni conferma le ambizioni sportive della Zontes 853R. La moto adotta un pacchetto Kayaba completamente regolabile, con forcella anteriore da 43 mm e steli rivestiti in DLC, un trattamento superficiale pensato per ridurre l'attrito durante lo scorrimento. La corsa dichiarata della forcella è di 115 mm, mentre per l'ammortizzatore posteriore viene indicata una corsa di 58 mm.
Zontes 853R, dettaglio del cerchio posteriore
Per l'impianto frenante Zontes ha scelto componenti di livello: all'anteriore troviamo una pinza Brembo Stylema, abbinata a una pompa radiale Brembo PR16 e a una coppia di dischi flottanti da 310 mm. Al posteriore lavorano invece una pinza Brembo P34 e una pompa Nissin. Una dotazione che è difficile da trovare su molte sportive giapponesi, anche da 1.000 cc.
ELETTRONICA: IMU A SEI ASSI, LAUNCH CONTROL E ANTI-WHEELIE
Se la ciclistica è interessante, anche il pacchetto elettronico della 853R non è da meno. La moto è fornita di una piattaforma inerziale IMU a sei assi, che permette di gestire i principali controlli elettronici tenendo conto anche dell'inclinazione della moto: ABS Cornering, Traction Control Cornering e controllo dell'impennata regolabile su quattro livelli.
Zontes 853R, il ponte di comando
Non mancano inoltre il Launch Control, per gestire le partenze più sportive, e il Quick Shifter bidirezionale, che consente di salire e scendere di rapporto senza utilizzare la frizione nelle condizioni previste dal sistema. A completare il quadro troviamo acceleratore elettronico Ride-by-Wire, cruise control, rilevatore di inclinazione e sistema di rilevamento della forza frenante. Insomma, una dotazione decisamente completa, che conferma la volontà di Zontes di posizionare la 853R nella fascia alta delle naked sportive.
NUOVA STRUMENTAZIONE E SISTEMA KEYLESS NFC
La tecnologia trova spazio anche nell'interazione quotidiana con la moto. La 853R introduce una nuova dashboard digitale, affiancata dall'app Zontes 2.0 e dal sistema Intelligent Control 4.0. Tra le funzionalità annunciate c'è la possibilità di sbloccare la moto attraverso tecnologia NFC, utilizzando anche uno smartphone compatibile.Una soluzione che punta a rendere più immediato l'accesso alla moto, eliminando la necessità di utilizzare una chiave tradizionale per lo sblocco.
DESIGN: SEMIMANUBRI, DOPPIO SCARICO ALTO E COMPONENTI IN CARBONIO
Zontes 853R, lo scarico alto non si vedeva da un bel po'
Dal punto di vista estetico, la Zontes 853R non nasconde le proprie intenzioni. Le linee sono tese e spigolose, con un frontale particolarmente elaborato e un sistema di illuminazione Full LED che integra nel design anche le luci di posizione e gli indicatori di direzione.
La posizione di guida è caratterizzata da semimanubri in alluminio e pedane regolabili sia nell'angolazione sia nella distanza, una soluzione che permette di adattare almeno in parte l'ergonomia alle preferenze del pilota. Al posteriore spiccano il forcellone monobraccio e il doppio scarico alto, mentre tra i dettagli più ricercati troviamo numerosi componenti in fibra di carbonio. Il materiale viene utilizzato per diversi elementi della carrozzeria, tra cui alette aerodinamiche, parafanghi, copertura del serbatoio e protezioni.
La sella è sdoppiata, con rivestimento in pelle cucita, mentre per gli pneumatici Zontes indica una soluzione semi-slick di impostazione sportiva.Nel complesso, una moto che sembra voler mescolare il linguaggio estetico delle streetfighter con soluzioni tecniche e dettagli tipici delle sportive più specialistiche.
ZONTES 853R: PREZZO E DISPONIBILITÀ
Resta però da conoscere un elemento fondamentale: il prezzo. La documentazione diffusa per la presentazione non indica infatti né il listino italiano né una data precisa per l'arrivo nelle concessionarie. Due informazioni che saranno decisive per capire quanto la 853R potrà risultare interessante in un mercato nel quale il rapporto tra prezzo, prestazioni e dotazione tecnica è sempre più importante.
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Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.