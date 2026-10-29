Ducati rinnova la DesertX Rally: più specialistica, più accessibile e pronta per il 2027

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Una maxienduro per chi vuol fare davvero sul serio. La nuova Ducati DesertX Rally 2027 - presentata a EICMA 2026 - è pensata proprio per loro. Nasce sulla base della seconda generazione della DesertX resa ancora più specialistica sfruttando l'esperienza raccolta nelle competizioni e negli eventi più impegnativi
LA TECNICA: IL NUOVO V2 DA 890 CC EROGA 110 CV
Ducati DesertX Rally 2027: il nuovo bicilindrico è più leggero del precedente Testastretta 11°
La DesertX Rally, come facilmente immaginabile, abbandona il precedente Testastretta e adotta il nuovo Ducati V2 da 890 cc, un bicilindrico a V di 90° con distribuzione a quattro valvole per cilindro e fasatura variabile delle valvole di aspirazione IVT, proprio come ha fatto prima di lei la versione ''standard''. La potenza massima dichiarata è di 110 CV a 9.000 giri/min, mentre la coppia raggiunge i 92 Nm a 7.000 giri/min. Oltre al motore è stato aggiornato anche il cambio, con i primi quattro rapporti più corti per favorire il controllo a bassa velocità e la guida in fuoristrada, mentre quinta e sesta sono più lunghe per contenere regime di rotazione e consumi durante i trasferimenti.
Non manca il nuovo Ducati Quick Shift 2.0, privo del tradizionale sensore esterno sulla leva, una soluzione che lo rende anche meno esposto a urti, acqua e polvere. Interessanti, infine, gli intervalli di manutenzione: cambio olio ogni 15.000 km oppure due anni e controllo del gioco valvole ogni 45.000 km.
TELAIO MONOSCOCCA: PIÙ COMPATTO E CON AIRBOX INTEGRATO
La nuova Rally eredita dalla versione non Rally il telaio monoscocca in alluminio. La struttura utilizza il motore come elemento portante e svolge contemporaneamente la funzione di airbox, con una capacità di 12,5 litri. Una soluzione che permette di contenere gli ingombri e centralizzare le masse, contribuendo alla maneggevolezza della moto. C'è anche un vantaggio pratico per chi frequenta spesso i percorsi polverosi: il filtro dell'aria è stato riposizionato per facilitarne la manutenzione. Per raggiungerlo è sufficiente portare lo sterzo a fondo corsa e rimuovere tre viti.
Il peso dichiarato della nuova DesertX Rally è di 209 kg in ordine di marcia senza carburante, un chilogrammo in meno rispetto alla precedente generazione.
SOSPENSIONI KYB DA COMPETIZIONE: 250 MM DAVANTI, 240 MM DIETRO
Ducati DesertX Rally 2027: le sospensioni derivano dalle corse
È probabilmente nella ciclistica che la nuova DesertX Rally esprime maggiormente la propria personalità e si differenzia rispetto alla sorella più versatile. All'anteriore troviamo una forcella KYB a cartuccia chiusa da 48 mm, una tecnologia derivata dalle moto da cross ed enduro professionali. Il sistema utilizza cartucce con olio pressurizzato per limitare il fenomeno della cavitazione e mantenere una risposta più costante anche quando la sospensione viene sottoposta a sollecitazioni particolarmente intense.
Gli steli ricevono un trattamento DLC, mentre i foderi adottano il Kashima Coating per migliorare la scorrevolezza e la resistenza all'usura. L'escursione della ruota anteriore cresce di 20 mm rispetto alla DesertX standard, raggiungendo 250 mm. Le regolazioni di precarico, compressione ed estensione sono disponibili su entrambi gli steli. Al posteriore troviamo un ammortizzatore KYB completamente regolabile, con pistone maggiorato da 46 mm e registro remoto del precarico.
La novità più importante è però l'adozione di un sistema di leveraggi progressivi, che permette di ottenere una risposta più morbida nella prima parte dell'escursione e un sostegno maggiore quando ci si avvicina al fondocorsa. Anche dietro l'escursione aumenta di 20 mm, arrivando a 240 mm.
Completano la dotazione un forcellone bibraccio in alluminio, più robusto e sviluppato specificamente per l'utilizzo off-road, e un ammortizzatore di sterzo Öhlins regolabile, fissato direttamente al manubrio. La luce a terra raggiunge i 256 mm.
RUOTE EXCEL TUBELESS E FRENI BREMBO
Ducati DesertX Rally 2027: cerchi specifici per la più fuoristradistica delle DesertX
La DesertX Rally mantiene la configurazione più indicata per il fuoristrada impegnativo, con cerchio anteriore da 21 pollici e posteriore da 18. I cerchi a raggi sono però i più specialistici Takasago Excel tubeless, con canali ad alta resistenza e 36 raggi al posteriore, quattro in più rispetto alla precedente generazione.
La scelta permette di aumentare la robustezza e mantenere contemporaneamente i vantaggi pratici degli pneumatici senza camera d'aria. Di primo equipaggiamento troviamo i Pirelli Scorpion Rally STR nelle misure 90/90-21 e 150/70-18. Grazie alla tripla omologazione, è possibile scegliere anche coperture maggiormente orientate al fuoristrada oppure all'utilizzo stradale.
L'impianto frenante è firmato Brembo, con doppio disco anteriore da 305 mm e pinze radiali monoblocco M4.32. Dietro troviamo invece un disco singolo da 265 mm. Ducati ha rivisto anche la pompa anteriore, la forma della leva e la scelta delle pastiglie per migliorare la modulabilità, soprattutto sui fondi a bassa aderenza.
ERGONOMIA: SELLA PIÙ BASSA E MAGGIORE CONTROLLO IN PIEDI
Ducati DesertX Rally 2027: vista laterale
Uno degli aspetti più interessanti della nuova Rally riguarda l'ergonomia. Nonostante le sospensioni a escursione maggiorata, l'altezza della sella scende dai 910 mm della precedente generazione agli attuali 900 mm. Per chi cerca qualche centimetro in meno è disponibile anche una sella ribassata, che porta il valore a 880 mm.
La posizione di guida è stata rivista per favorire il controllo in fuoristrada: le pedane sono più arretrate, mentre sella e manubrio risultano più avanzati. Il risultato è un triangolo ergonomico che dovrebbe facilitare il passaggio dalla posizione seduta a quella in piedi, rendendo più naturale il controllo della moto nei tratti tecnici.
Il serbatoio in materiale polimerico da 18 litri è stato progettato per mantenere il carburante il più possibile in basso, contribuendo a contenere il baricentro. Sono presenti anche protezioni laterali sostituibili, pensate per limitare i danni in caso di caduta a bassa velocità.
La dotazione specifica comprende inoltre il parafango anteriore alto, una sella sportiva in pezzo unico, lo scarico Termignoni omologato con camicie in titanio e fondello in carbonio e una nuova piastra paramotore rinforzata. Quest'ultima passa dai 2,5 mm della DesertX standard a uno spessore di 4 mm e utilizza un punto di fissaggio aggiuntivo per distribuire meglio l'energia degli impatti.
ELETTRONICA: SEI RIDING MODE E ABS PENSATO ANCHE PER LO STERRATO
La nuova DesertX Rally eredita dalla DesertX di seconda generazione un pacchetto elettronico basato su piattaforma inerziale IMU a sei assi, ma con tarature riviste per adattarsi alla ciclistica più specialistica. La dotazione comprende ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control ed Engine Brake Control.
I Riding Mode disponibili sono sei: Sport, Touring, Urban, Wet, Enduro e Rally. Gli ultimi due sono naturalmente quelli più interessanti per chi utilizza spesso la moto lontano dall'asfalto. In modalità Enduro la potenza viene limitata a 75 CV, mantenendo una risposta dell'acceleratore pronta per affrontare gli ostacoli. Il Riding Mode Rally, invece, mette a disposizione tutti i 110 CV e adotta una taratura dei controlli che lascia maggiore libertà al pilota nella gestione della derapata.
L'ABS Cornering dispone di quattro livelli, due dei quali sviluppati specificamente per il fuoristrada. Al livello 1 il sistema interviene soltanto sulla ruota anteriore, mentre il livello 2 mantiene il controllo su entrambe le ruote e una calibrazione pensata per offrire maggiore assistenza ai piloti meno esperti. Nei Riding Mode Enduro e Rally è inoltre possibile disattivare completamente l'ABS.
Il controllo di trazione dispone di otto livelli, quattro dedicati alla strada e quattro all'off-road, mentre il Ducati Wheelie Control può essere regolato su quattro livelli ed è disattivato di default nelle due modalità fuoristradistiche.
NUOVO TFT DA 5 POLLICI CON TRIPMASTER
La strumentazione cambia completamente rispetto alla precedente generazione. La DesertX Rally adotta un display TFT orizzontale da 5 pollici, con risoluzione di 800 × 480 pixel, posizionato per garantire una buona visibilità anche durante la guida in piedi.
Tre le modalità di visualizzazione disponibili: Road, Road Pro e Rally. Quest'ultima integra una funzione tripmaster che permette di correggere manualmente l'indicazione del contachilometri attraverso i comandi al manubrio, una caratteristica particolarmente utile nella navigazione durante i rally. Di serie troviamo anche due prese USB e una barra porta-accessori nella zona del cupolino, pensata per il montaggio degli strumenti di navigazione. Sono invece disponibili come accessori il Ducati Multimedia System e la navigazione Turn-by-Turn.
ACCESSORI: SERBATOIO AGGIUNTIVO E BORSE MOSKO MOTO
Per chi vuole sfruttare la DesertX Rally anche nei viaggi più impegnativi, Ducati Performance propone un catalogo di accessori piuttosto articolato. Tra quelli più interessanti troviamo il serbatoio supplementare posteriore da 8 litri, che porta la capacità complessiva a 26 litri. Non mancano protezioni per il radiatore, bull-bar, parabrezza maggiorato, paramani rinforzati, manopole riscaldate e faretti supplementari.
Per il trasporto dei bagagli si può scegliere tra valigie rigide in alluminio con telaietti dedicati e un sistema di borse morbide senza telaietto sviluppato in collaborazione con Mosko Moto. È previsto anche uno scarico Termignoni racing non omologato, accompagnato da una mappatura specifica che incrementa la potenza di 6 CV. Un componente destinato esclusivamente all'utilizzo in circuito.
DUCATI DESERTX RALLY 2027: PREZZO E DISPONIBILITÀ
Ducati DesertX Rally 2027: dettaglio della grafica specifica
La nuova Ducati DesertX Rally 2027 arriverà nelle concessionarie europee a partire da aprile 2027, nella livrea Matt Star White Silk.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|DesertX
|110 / 81
|16.990 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ducati DesertX visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Ducati DesertX
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.