Ducati Hypermotard 698 Mono RVE e Hypermotard V2 RVE, più stile per le fun-bike

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Ducati ha approfittato del palcoscenico di EICMA 2026 per svelare diverse novità. Debuttano quindi le nuove Hypermotard 698 Mono RVE e Hypermotard V2 RVE che vanno ad arricchire la famiglia Hypermotard con ancora più stile grazie a due interpretazioni dal forte impatto estetico.
Per chi vuole distinguersi a ogni uscita
Queste due versioni speciali si caratterizzano per l'esclusiva livrea Graffiti che è stata realizzata attraverso uno speciale processo che consente di ottenere un effetto simile a quello di una verniciatura dedicata. Insomma, le nuove versioni RVE esaltano ancora di più la personalità anticonvenzionale delle fun-bike Ducati.
Ducati Hypermotard 698 Mono RVE
Ma non c'è solo la nuova livrea Graffiti, perché su Hypermotard 698 Mono RVE arrivano i silenziatori omologati Termignoni che vengono forniti di serie. Una soluzione che enfatizzano sia il carattere racing della moto che la sua identità visiva.
Hypermotard V2 RVE presenta una livrea che richiama il concept che nel 2019 ha dato origine alla famiglia RVE. A impreziosire il tutto cerchi bicolore che ne sottolineano il carattere sportivo. Estetica a parte, questa versione può contare anche sul Ducati Power Launch e sul Pit Limiter di serie.
La meccanica non cambia
Ducati Hypermotard 698 Mono RVE può contare sempre sul motore monocilindrico da 659 cc in grado di erogare 57 kW (77,5 CV) a 9.750 giri al minuto e 63 Nm a 8.000 giri al minuto. Invece, Ducati Hypermotard V2 RVE adotta un motore V2 Ducati da 890 cc in grado di erogare 88,5 kW (120,4 CV) a 10.750 giri al minuto e 94 Nm a 8.250 giri al minuto.
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).