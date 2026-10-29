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Ducati Hypermotard 698 Mono RVE e Hypermotard V2 RVE, più stile per le fun-bike

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13 minuti fa - Livrea Graffiti e dettagli racing

A EICMA 2026 Ducati amplia la famiglia Hypermotard con le nuove versioni RVE, riconoscibili per la livrea Graffiti e i dettagli esclusivi
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Ducati ha approfittato del palcoscenico di EICMA 2026 per svelare diverse novità. Debuttano quindi le nuove Hypermotard 698 Mono RVE e Hypermotard V2 RVE che vanno ad arricchire la famiglia Hypermotard con ancora più stile grazie a due interpretazioni dal forte impatto estetico.

Per chi vuole distinguersi a ogni uscita

Queste due versioni speciali si caratterizzano per l'esclusiva livrea Graffiti che è stata realizzata attraverso uno speciale processo che consente di ottenere un effetto simile a quello di una verniciatura dedicata. Insomma, le nuove versioni RVE esaltano ancora di più la personalità anticonvenzionale delle fun-bike Ducati.

Ducati Hypermotard 698 Mono RVE

Ma non c'è solo la nuova livrea Graffiti, perché su Hypermotard 698 Mono RVE arrivano i silenziatori omologati Termignoni che vengono forniti di serie. Una soluzione che enfatizzano sia il carattere racing della moto che la sua identità visiva.

Hypermotard V2 RVE presenta una livrea che richiama il concept che nel 2019 ha dato origine alla famiglia RVE. A impreziosire il tutto cerchi bicolore che ne sottolineano il carattere sportivo. Estetica a parte, questa versione può contare anche sul Ducati Power Launch e sul Pit Limiter di serie.

Ducati Hypermotard V2 RVE

La meccanica non cambia

Ducati Hypermotard 698 Mono RVE può contare sempre sul motore monocilindrico da 659 cc in grado di erogare 57 kW (77,5 CV) a 9.750 giri al minuto e 63 Nm a 8.000 giri al minuto. Invece, Ducati Hypermotard V2 RVE  adotta  un motore V2 Ducati da 890 cc in grado di erogare 88,5 kW (120,4 CV)  a 10.750 giri al minuto e 94 Nm a 8.250 giri al minuto.

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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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