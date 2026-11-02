Yamaha RW700, debutta a EICMA la nuova sfida agli scooter adventure: motore CP2 e cambio automatico

Yamaha RW700 e RW700 Explore arrivano con un motore da 690 cc e 69,3 CV, trasmissione Y-AMT, elettronica evoluta e sospensioni a lunga escursione

Yamaha spiazza tutti a EICMA 2026 presentando la nuova famiglia RW che punta a ridefinire il settore degli scooter adventure. Facendo tesoro dell'esperienza acquisita con le moto e gli scooter da strada e i suoi modelli off-road, la casa giapponese va a creare una gamma di modelli che fa da ponte a questi due mondi. La nuova gamma RW punta a offrire libertà di movimento sia negli spostamenti quotidiani e sia nei viaggi più avventurosi.

Yamaha RW700

Al vertice di questa nuova gamma ci sono i modelli RW700 e RW700 Explore. In città permettono di muoversi comodamente, come sui maxi scooter premium ma quando l'asfalto finisce si trasformano, offrendo prestazioni da moto adventure, consentendo quindi ai piloti di divertirsi su ogni terreno.

La posizione di guida che cambia con il terreno

Il design della gamma Yamaha RW è ispirato al mondo adventure. RW700 e RW700 Explorer saranno disponibili nei colori Sage Blue, Forest Green e Midnight Black (solo Explore) che richiamano il mondo outdoor. Il gruppo ottico anteriore, ispirato alla famiglia Adventure Yamaha, utilizza quattro unità LED che rendono subito riconoscibili questi modelli. Yamaha fa sapere che alcuni componenti utilizzano materiali riciclati e di origine biologica.

Yamaha RW700

Particolarità, presentando la nuova gamma RW, Yamaha ha raccontato che la posizione di guida cambia con il terreno. Le pedane sono regolabili in quattro posizioni e possono essere spostate in avanti, indietro, più in alto o più in basso. Gli inserti in gomma permettono di ridurre le vibrazioni durante l’utilizzo stradale e possono essere rimossi per aumentare grip e sensibilità sui terreni naturali. Si aggiungono poi poggiapiedi anteriori ripiegabili, che permettono di assumere una posizione più rilassata durante gli spostamenti urbani e i trasferimenti più lunghi.

In pratica, si può stare comodi con una posizione simile a quella degli scooter per viaggiare su strada ma quando i percorsi si fanno più difficili, i poggiapiedi si possono piegare per assumere una posizione più simile a quella di una moto per migliorare il controllo.

Motore

Il cuore pulsante dei modelli RW700 e RW700 Explore è il motore bicilindrico CP2 già visto su altre moto della casa giapponese. Si tratta di un'unità da 690 cc in grado di erogare 51 kW (69,3 CV) a 8.250 giri/min e 65 Nm a 6.500-6.750 giri/min. Sarà disponibile anche una versione depotenziata da 35 kW (47,6 CV) che potrà essere guidata dai possessori della patente A2.

Le nuove proposte della casa giapponese adottano anche il sistema Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) che assicura un’erogazione fluida della coppia lungo tutto l’arco di utilizzo e una risposta precisa anche alle minime aperture dell’acceleratore.

Yamaha RW700

RW700 e RW700 Explore possono contare pure sullo Yamaha Automated Manual Transmission (Y-AMT), appositamente ottimizzato per questi modelli. In pratica, sarà possibile cambiare marcia senza utilizzare né la leva della frizione né il pedale del cambio. Si potrà comunque scegliere tra la modalità manuale MT, gestendo i rapporti manualmente tramite l'apposito comando al manubrio, oppure affidare completamente la gestione delle marce alla modalità automatica AT.

Le logiche di funzionamento della trasmissione cambiano in base alla modalità selezionata. Infatti, quando il sistema Y-AMT opera in modalità automatica, tiene conto di una serie di parametri quali la velocità del veicolo, il regime motore, l’apertura dell’acceleratore e il rapporto inserito. Per esempio, con la modalità Gravel, il sistema limita i passaggi al rapporto superiore dopo l’apertura dell’acceleratore e durante lo slittamento della ruota posteriore. In tal modo viene data la possibilità al pilota di modulare con maggiore precisione la coppia e mantenere così un livello controllato di pattinamento sui fondi a bassa aderenza.

Yamaha RW700

Con la modalità Gravel si potrà scegliere tra le configurazioni Explore, che adatta cambio e comportamento del veicolo alle superfici off-road, ed Explore+, pensata per offrire una risposta del motore più diretta e un maggiore livello di personalizzazione. In modalità Road, il pilota può scegliere tra Sport, che offre una risposta del motore più reattiva, Street, configurazione pensata per la città, ed Eco, caratterizzata da un’erogazione più morbida e orientata all’efficienza.

Ciclistica

Per i suoi nuovi scooter adventure, Yamaha ha scelto un telaio backbone in tubi di acciaio ad alta resistenza, sviluppato per offrire stabilità e controllo anche in off-road. La configurazione adottata consente al pilota di guidare sia seduto sia in piedi sulle pedane. La ciclistica è affidata davanti a una forcella rovesciata da 41 mm con 160 mm di escursione, mentre al posteriore c'è un monoammortizzatore con 155 mm di escursione, con precarico regolabile su sette posizioni e regolazione dello smorzamento in estensione.

Yamaha RW700

RW700 Explore aggiunge 15 mm di regolazione del precarico della forcella e 11 livelli di regolazione dell’estensione. Altezza della sella pari a 810 mm, mentre l'altezza da terra raggiunge quota 170 mm. Presente anche un comodo vano sotto la sella che permette di contenere un casco integrale.

La nuova Yamaha RW700 monta cerchi in alluminio con raggi incrociati in acciaio inox. Davanti c'è una ruota da 17 pollici, mente dietro è da 15 pollici. La casa giapponese ha scelto pneumatici tubeless Pirelli Scorpion Rally STR, nelle misure 120/70R17 e 160/60R15. Inoltre, l’impianto frenante prevede all’anteriore una coppia di dischi flottanti da 298 mm con pinze radiali a quattro pistoncini e, al posteriore, un disco da 267 mm.

Yamaha RW700

Il peso in ordine di marcia è di 221 kg per la W700. 224 kg, invece, per la variante Explore che può contare pure su sella pilota e manopole riscaldabili, entrambe regolabili su 10 livelli, cavalletto centrale e blocchetti comandi retroilluminati.

Elettronica

Completa la dotazione di elettronica. Nuove Yamaha RW700 e 700 Explore possono contare su una IMU a 6 assi che consente la gestione dei diversi sistemi elettronici di assistenza alla guida, tra cui Traction Control System (TCS), Slide Control System (SCS), Brake Control System (BCS) e Back-slip Regulator (BSR).

BCS e BSR possono essere disattivati in tutte le modalità, mentre l’ABS posteriore può essere escluso esclusivamente in modalità Gravel.

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La dotazione di serie prevede pure cruise control e Yamaha Variable Speed Limiter (YVSL). Ovviamente non può mancare la strumentazione digitale con uno schermo TFT a colori da 5 pollici può essere collegato allo smartphone tramite l’app gratuita MyRide, consentendo la gestione di chiamate e musica. C'è la compatibilità con Garmin StreetCross per poter disporre del navigatore a schermo. La strumentazione può essere personalizzata con 3 layout grafici.

Completa la dotazione una presa USB-C e la tecnologia Smart Key che permette inoltre di gestire accensione, avviamento, bloccasterzo, apertura della sella e sblocco del tappo del carburante senza estrarre la chiave.

Disponibilità e prezzi

La gamma RW sarà disponibile a partire dalla primavera 2027. I prezzi non sono ancora stati comunicati.

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